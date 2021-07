Ayuso se harta de las críticas a Cantó y desvela los “chiringuitos” de Sánchez: La Dirección de Palancas y la Oficina de la Bicicleta

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar un repaso a la izquierda y la extrema izquierda.

Durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Comunidad se hartó de las críticas por la creación de la Oficina del Español que está liderada por Toni Cantó y no dudó en desvelar solo algunos de “los chiringuitos que enmudecen a la izquierda”.

La ‘popular’ comenzó recordando que su gobierno autonómico se divide en las consejerías de Sanidad, Educación, Empleo, Economía, Natalidad, Medioambiente.

“Las cosas normales que defienden la gente de a pie cuando sale todas las mañanas a trabajar y no las tonterías que ustedes defienden siempre, creando divisiones entre hombres y mujeres, entre rico o pobre, entre Vallecas o Salamanca. Es que no tienen idea de nada” , afirmó dejando de piedra a los representantes del PSOE, Más Madrid y Podemos.

Sin embargo, Ayuso estaba solo encendiendo los motores, ya que inmediatamente habló de los chiringuitos de la izquierda.

“Ustedes me hablan de chiringuitos. 23 ministerios, 764 asesores, Dirección General de Palancas 2030, Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de país a largo plazo, Dirección General de Estrategia, Prospectiva y Coherencia… Y la mejor, la Oficina Española de la Bicicleta. No sé si es porque pone español o porque es bicicleta y no biciclete, que ustedes no lo critican”.