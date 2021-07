Ayuso, sobre Telemadrid: «Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro»

Isabel Díaz Ayuso no se ha mordido la lengua en el pleno del 8 de julio de 2021 en el que se debatía la ley sobre Telemadrid:

Un servicio público, sin público, no es un servicio público sino un negocio de cuatro. Y por eso es mi misión como gestora garantizar el futuro y la audiencia y por eso reformamos una ley en el Legislativo.

La presidenta ‘popular’ ha atacado a la actual dirección del ente público, comandada por José Pablo López, que ha recibido el respaldo de la oposición de izquierdas, a la que ha acusado de no tener un plan para asegurar su viabilidad, obligando a su Gobierno a intervenir para pagar las nóminas de los trabajadores: «La democracia nos ha traído las reformas legislativas, y los partidos políticos tenemos todo el derecho a presentar reformas. Yo me ocupo de un ente público que cuesta casi dos ‘zendales’ por legislatura, y por tanto estoy obligada a asegurar su viabilidad y me ocupo de cumplir, entre otras cosas, el contrato-programa, cuando la dirección de la propia cadena no ha elaborado un plazo establecido y si no es por el trabajo de mi Gobierno, los empleados se quedan sin cobrar sus nóminas. Hemos adelantado diez millones en febrero.»

Unidas Podemos, por boca de su diputada, Carolina Alonso, le ha reprochado a la presidenta de la CAM que la primera ley que trae al Parlamento sea «para tomar el control de Telemadrid».

Podía haber traído una iniciativa para solucionar la vida de los madrileños, pero usted no viene aquí a Gobernar, sino a tomar el control de Telemadrid para ser la próxima presidenta del PP nacional contratando a tertulianos y a productoras amigas y hacer de ello un chiringuito: ‘TeleAyuso’

La diputada ‘morada’ reconoció el trabajo de José Pablo López y su dirección: «En estos cuatro años que la tele ha estado libre de sus injerencias, ha demostrado que funciona gracias al trabajo de sus profesionales, que han aumentado su audiencia y hacen bien su trabajo y han demostrado que son solventes. Y son ustedes tan descarados que ni siquiera han buscado una justificación.»

Ayuso: «¿Se acuerda del nombramiento de Rosa María Mateo, que fue declarado nulo por el TC?»

Ayuso la fulminó: «Esta reforma (de la ley de Telemadrid) se aprueba en un Parlamento, algo que por ejemplo no ocurrió con el nombramiento de Rosa María Mateo…¿se acuerda de ella? Cuyo nombramiento ha sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional porque llegó por decretazo a propuesta de su partido, que es como actúan ustedes cuando llegan a las instituciones».