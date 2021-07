Entrevista a Miquel Giménez: «ERC le va a hacer a Sánchez hasta la cena si hace falta»

El periodista Miquel Giménez es uno de los principales personajes en el mundillo mediático en lo que al procés se refiere. Y como no podía ser de otra manera, un opinador clave para entender el encuentro lamentable vivido en Waterloo entre Junqueras y Puigdemont, que para Giménez se puede definir como «glacial», teniendo en cuenta que los líderes separatistas no se veían desde el 2017 y la frialdad del momento.

Lo contó en charla con Alfonso Rojo en el programa La Segunda Dosis de Periodista Digital de este 9 de julio de 2021.

Sigo con mucho interés este asunto, me preocupa Pablo Iglesias con Lilith ha perdido, ¿quién se queda, la casa los niños y el partido? A Dina le pusieron un diario, si son tan feministas, ahora la que debería de decidir sería Irene, a Iglesias le veo de influencer pero lo sustancial es ella. Yo si fuera Lilith estaría preocupada, ¡cómo tiene que ser como ex la Montero!

Puigdemont y Junqueras no se tragan. Aguantaron el chaparrón en Waterloo, es lógico que Junqueras le mire diciendo que es un cobarde y que se piró dentro de un maletero. El encuentro fue glacial. Puigdemont no salió a recibirle a la puerta, prohibió que en la comida se hablara de política, lo ha insultado de todas las maneras posibles y sabe que sus días están contados y el que tiene la sartén por el mango es Junqueras. Y ellos van pintando cada vez menos.

Iceta manda desde hace tiempo, no se mueve una hoja en política autonómica sin que Iceta dé el ok. Fue durante años la mano derecha de Narcis Serra, aprendió cómo mover los resortes del Estado y enfocó su vida a mandar y lo ha conseguido. Va a ser nombrado con toda probabilidad Portavoz del Gobierno y dicen que Vicepresidente, que es lo que Iceta quería. Y ahí no le va a parar nadie; es muy inteligente y ambicioso.