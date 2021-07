«Si Madrid no se hubiera opuesto al rodillo del Gobierno, España estaría ahora completamente arruinada»

No deja pasar ocasión Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una gran influyente en la política nacional, para dejar claro el desastre que es Pedro Sánchez y el terremoto que podría haber montado de no ser por el dique de contención de Madrid.

Lo hizo la del PP este 14 de julio de 2021 en un mensaje a sus conciudadanos, poniendo en valor algunos de los enfrentamientos directos vividos en primera persona con el Presidente del Gobierno. De ahí, desliza la gloriosa frase:

Si Madrid no se hubiera opuesto frontalmente al rodillo del Gobierno, España estaría ahora completamente arruinada.

Y es que el último golpe formidable que le ha llegado al Ejecutivo de Sánchez viene en forma de sonora y lapidaria decisión judicial, por parte del Tribunal Constitucional, declarando ilegal el estado de alarma con el que el Gobierno asoló a los españoles durante meses y meses.

De modo que esta decisión refuerza la batalla que Ayuso dio contra el Ejecutivo de la nación durante todo el 2020, proclamando ‘libertad’ y llegando a conseguir algo impensable: retirar a Pablo Iglesias de la política.

Normal que la presidenta de la Comunidad de Madrid esté exultante.

«Que sepas, Sánchez, que los nacionalistas te van a engañar»

Hace apenas unos días sendos protagonistas se reunieron en Madrid. Y Ayuso no se cortó un pelo.

Sin matices, sin concesiones, sin medias palabras, Ayuso exigió a Sánchez el mismo trato para todas las comunidades y que no haya privilegios.

Que sepas Sánchez, que los nacionalistas te van a engañar.

Ayuso dejó claro que los madrileños no van a pagar el proyecto de ruptura, de modo que su decisión es la de recurrir al Tribunal Constitucional cualquier intento de Sánchez de asfixiar económicamente a la Comunidad por la vía de subidas fiscales, pretensión del Ejecutivo que responde a las presiones de los separatistas catalanes.

Sorprendido por un discurso tan frontal, intentó transmitir ‘tranquilidad’.

Para el presidente socialista, no hay peligro, no hay riesgo, no es grave y la negociación se resolverá sin que se lleven gran cosa. O nada.

La conclusión de Ayuso, según fuentes próximas a la presidenta madrileño, es que Sánchez miente como un bellaco o «no está en este mundo».

Tras el encuentro, de hora y media de duración, Ayuso ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha asegurado que no hay un compromiso claro de Sánchez sobre que no habrá más impuestos en la región.