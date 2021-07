Almeida destroza a la asalta capillas de Rita Maestre por confundir Huelva con un barrio de Madrid

Apoteósico ridículo de la asalta capillas, Rita Maestre, en Twitter.

En un intento desesperado por atacar al alcalde José Luis Martínez-Almeida, la portavoz de Más Madrid sufrió un desliz al confundir Huelva (Andalucía) con un barrio de Madrid y solicitar soluciones al ‘popular’ tras la vergonzosa agresión homófoba a un camarero en la localidad andaluza.

“Hoy le pregunto a Almeida si tiene pensado hacer algo para frenar esta oleada de agresiones LGTBIfóbicas en la ciudad que gobierna, más allá de quedarse de brazos cruzados y esconder la bandera LGTBI”, indicó Maestre.

Además de una oleada de burlas, ‘memes’ y críticas por su falló geográfico, José Luis Martínez-Almeida utilizó una captura de la publicación para trolear de lo lindo a la portavoz del partido de extrema izquierda.

Todo el mundo sabe que Huelva es un barrio de Madrid. pic.twitter.com/Edi8iGfstZ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 21, 2021

“Todo el mundo sabe que Huelva es un barrio de Madrid”, dijo irónico en su cuenta de Twitter el alcalde de Madrid.

La asalta capillas de Rita Maestre no tardó en crisparse al verse troleada por el político ‘popular’ y por un gran número de usuarios en las redes sociales.

“Está habiendo agresiones todos los días en toda España, muchas en Madrid en las últimas semanas. Y tú eres alcalde de Madrid, por eso el tuit dice ‘en la ciudad que gobiernas’. Déjate de chistes y dinos si pensáis hacer algo”, intentó defenderse sin éxito.

Está habiendo agresiones todos los días en toda España, muchas en Madrid en las últimas semanas. Y tú eres alcalde de Madrid, por eso el tuit dice “en la ciudad que gobiernas”. Déjate de chistes y dinos si pensáis hacer algo. https://t.co/1lNvdYrvkY — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 21, 2021

La portavoz de Más Madrid sigue sin lograr ganarle una sola batalla a Martínez-Almeida, así como ya quedó demostrado en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 26 de enero de 2021.

La provocación de Rita

Los ediles de Más Madrid vistieron una camiseta con la frase: “Luz para Cañada ya”. Una forma de “reclamar, de nuevo, luz para las 4.000 familias que están desde el pasado 3 de octubre sin suministro eléctrico en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real”.

Maestre, portavoz del partido radical que se hizo famosa por su ‘desnudo’ en la capilla de la Universidad Complutense, fue una de las que buscó la provocación a través de las camisetas. Sin embargo, no esperaba el bestial ‘varapalo’ dado por José Luis Martínez-Almeida.

El alcalde de Madrid aprovechó una de sus intervenciones para poner de manifiesto la cara dura y la hipocresía de Más Madrid:

“Antes de lucir una camiseta de la Cañada Real, pregúntese por qué hicieron ustedes ocho realojos y nosotros hemos hecho 130 durante nuestro gobierno. ¡Antes de lucir una camiseta! Porque ya veo que vuelve usted a la época de las camisetas y las pancartas. Pero vamos a seguir hablando de cosas serias y no de sus camisetas”.

Usar la muerte de Raffaella Carrá

Tan solo minutos después de conocerse la triste noticia de la muerte de Raffaella Carrá, Maestre mostraba su pesar en las redes sociales, no sin aprovechar la oportunidad para lanzar una pulla a su principal adversario político.

La representante de Más Madrid, recordaba la visita de Carrá a Madrid en 2017 con un vídeo en el que aparece elaborando la bandera del arcoíris que colgó el Gobierno municipal de entonces, liderado por Manuela Carmena, en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño.

Cuando Raffaella Carrà vino a Madrid en 2017, quiso participar en la elaboración de la bandera arcoíris gigante que colgamos en Cibeles. Una triste pérdida para quienes amamos la música, la fantástica fiesta y la libertad. pic.twitter.com/RydwyPHsKD — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 5, 2021

Una bandera que este año no ha ondeado en el Ayuntamiento de Madrid porque una sentencia del Tribunal Supremo no lo permite, una razón que no le ha valido a la izquierda que ha atacado ferozmente a Almeida por este motivo.

En este sentido, Maestre se suma a la ‘campaña’ utilizada por Juan Carlos Monedero, que se llevó un sonoro ‘zasca’ por parte del propio alcalde madrileño.

Sin venir a cuento de nada, en un tuit publicado este 4 de julio de 2021, el cofundador de Podemos acusa a VOX y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, poco menos que de homófobos vinculándolos al lamentable asesinato del joven Samuel en La Coruña.

Sin embargo, Almeida no dudó en defenderse de las acusaciones a través de las redes sociales: “Solo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio. No todo vale”. Sin embargo, no fueron sus únicas palabras contra Monedero.

El alcalde de Madrid también respondió a través de un micrófono de laSexta ya este 5 de julio: “Su catadura moral le califica. En el estercolero del odio es donde mejor se mueve”.