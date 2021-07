La Asamblea de Ceuta declara a Abascal persona non grata, pero VOX les arruina la fiesta: “Volverá”

La Asamblea de Ceuta declara por mayoría persona non grata a Santiago Abascal.

La formación musulmana Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) inició la medida por las declaraciones que hizo en la ciudad autónoma durante las dos visitas que realizó en siete días tras la invasión de inmigrantes ilegales enviados por Marruecos a la ciudad autónoma.

A pesar de que era de esperar el apoyo del PSOE, la decisión también siguió adelante con la sorpresiva abstención del PP.

Según el partido musulmán, Abascal calificó a parte de la sociedad y los representantes institucionales de los ceutíes en alusión implícita a los musulmanes de «promarroquíes» y de «quintacolumnistas» de las aspiraciones anexionistas del Reino alauita.

La portavoz de MDyC, Fatima Hamed, censuró a Abascal porque «atacó frontalmente a mi gente y a mi tierra» y ha criticado al PP por, a su juicio, «intentar nadar y guardar la ropa».

Además, la líder del MDyC ha acusado a Abascal de echar «de menos la Inquisición, la dictadura y los métodos de Hitler».

«Esta no es una cuestión electoral porque lo que ha pretendido es humillar, degradar y, si pudieran, deportar a quien no piense como la ultraderecha, una máquina de generar odio a todo lo que no encaja en su cabeza excluyente y prejuiciosa», ha remarcado Hamed.