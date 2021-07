Ultimátum de Ayuso a Sánchez: «No iremos a las Conferencias de Presidentes convocadas irregularmente»

Se puede decir más alto, pero no más claro.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no va a tolerar una tomadura de pelo más por parte de Pedro Sánchez a la hora de convocar a los mandatarios autonómicos a la Conferencia de Presidentes.

La dirigente de la Puerta del Sol lanzaba el 23 de julio de 2021 un ultimátum al inquilino de La Moncloa respecto a esa práctica de convocar sin tiempo suficiente esas reuniones, amén de un formato en el que los jefe de los Ejecutivos regionales tienen un escuálido turno de intervención.

Ayuso recuerda que ya son muchas Conferencias de Presidentes en las que se ha incurrido en errores reglamentarios, entre ellas las de convocarse deprisa y corriendo y sin un formato claro:

La presidenta justifica que Madrid no plantease mayores problemas en esas convocatorias anteriores por mor de la pandemia, pero ahora, en cambio, considera que Sánchez le ha cogido el gusto a saltarse la legislación.

Y dice bien claro que si bien Madrid acudirá a la prevista el 30 de julio de 2021 en Salamanca, esta será la última a la que Ayuso asista mientras el jefe del Ejecutivo estatal se empeñe en no cumplir con el reglamento establecido:

Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien, no irregularmente. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento, no vamos a seguir asistiendo.