Madrid, ‘a prueba de balas’: Ayuso y Monasterio avanzan juntas pese al conflicto en Ceuta

El Partido Popular y VOX están viviendo momentos de tensión desde que la abstención de los ‘populares’ facilitó la declaración de persona non grata de Santiago Abascal en Ceuta.

A pesar del conflicto entre ambos partidos políticos, Madrid parece ser ‘a prueba de balas’ y la alianza entre Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio no se ha visto perjudicada. Al contrario, se han unido aún más para disipar cualquier rumor de una crisis interna en la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Al menos, así lo indica OkDiario a partir de las declaraciones de fuentes próximas tanto de Ayuso como de Monasterio.

De este modo, ambas dirigentes madrileñas evitan, por el momento, entrar en una confrontación menos de dos meses después de que VOX facilitara la investidura de Díaz Ayuso lo que, no obstante, no garantiza que no vaya a llegar la sangre al río y que pudieran peligrar los presupuestos de Madrid.

Los populares necesitan los votos de los de Rocío Monasterio para sacar adelante las cuentas anuales del Gobierno de Madrid, que está previsto que vayan al Pleno de la Asamblea el próximo mes de septiembre, porque no tienen mayoría absoluta en la Cámara Regional.

Ruptura nacional

El Vicepresidente Primero Acción Política VOX, Jorge Buxadé, ha dado por rotas las relaciones con el Partido Popular (PP) después de que este facilitara con su abstención la declaración de persona ‘non grata’ en Ceuta de Santiago Abascal.

Aunque Andrea Levy, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y miembro del comité Nacional del PP, trató de recoger cable al afirmar que consideraba «deleznable» declarar a una persona ‘non grata’, el Gobierno ceutí justificaba la decisión del grupo parlamentario popular.

Por boca de su portavoz, Alberto Gaitán, el Ejecutivo de la ciudad autónoma ha señalado que la abstención fue una decisión «aceptable» y ha subrayado que «la situación de Ceuta es una situación compleja y difícil que hay que conocer».

Poco después el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, trataba de matizar la posición de la formación diciendo que los ‘populares’ no comparten las estrategias de la izquierda de «señalamiento y hostigamiento» pero tampoco «declaraciones incendiarias» como las de VOX.

Además, Almeida ha respaldado al presidente de Ceuta y ha afirmado que lo que necesita la ciudad es «más personas como él».