Revilla se burla de los hosteleros: «El cierre de los interiores no cambiará las cosas y será un palo para el sector»

O tiene doble personalidad o, directamente, se está burlando de los hosteleros.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, en un alarde propio de un trapecista del Circo del Sol, es capaz de aprobar una medida y, al mismo tiempo, arremeter contra la misma.

El político populista decretaba el 27 de julio de 2021 el cierre del interior de bares, cafeterías y restaurantes por el incremento de contagios por coronavirus.

Sin embargo, mientras con una mano volvía a ahogar económicamente al sector de la hostelería, aseguraba que esa medida de impedir que se consumiera dentro de los locales tampoco iba a servir para nada y que encima iba a suponer agrandar la ruina de los dueños y trabajadores de esos establecimientos.

Lo más chirriante es que Revilla, que ya sabía la decisión que los expertos de Sanidad iban a adoptar en 19 municipios de la región, había decidido hacer un guiño al sector de la restauración:

No me gustaría ser de los más vanguardistas en medidas que afectan de manera muy grave a un sector básico de la economía porque no cambiaría mucho las cosas y sería un palo para los hosteleros al estar en plena temporada alta. También perjudicaría la evolución relativamente buena del verano en la región.

No me gustaría que mi Gobierno tomase esa medida, pero que habría que aceptarlo. Siempre he sido partidario de conciliar precauciones sanitarias con no parar la economía, pero no me meto en los temas sanitarios ya que así está reglamentado y las resoluciones las adopta un equipo de expertos con la vista puesta en el control del virus.