Una edil de Feminismos de la CUP frena un monólogo de un cómico porque incluía «bromas sexuales»

Se llama Ylénia Morros (parece nombre real), es -o era- concejal de Feminismos (?) del partido antisistema CUP en el Ayuntamiento de Navarcles y tuvo el papo de frenar un monólogo de Albert Boira al considerar que incluía «bromas sexuales no pertinentes» y que podían ofender al colectivo LGTBI.

Morros tuvo el ‘morro’ de tomar el micrófono durante la celebración de la Fiesta Mayor del municipio durante la actuación del cómico y le pidió que dejara de hacer «este tipo de bromas pansexuales», lo que le valió la pitada y el abucheo de los asistentes.

«Concejala de la CUP del Ayuntamiento de Navarcles, censurando un monólogo de la fiesta mayor en directo …. Ver para creer …», ha manifestado el usuario Pere Sala que ha publicado el vídeo de los hechos en Twitter.

@rac1 @diariRegio7 @CatalunyaRadio ,,, regidora de la CUP de l ajuntament de Navarcles, censurant un monòleg de la festa Major en directe…. Veure per creure… pic.twitter.com/J48eSzvCel — Pere Sala (@calamanda69) August 14, 2021

«Quizás no os habéis sentido ofendidos porque no formáis parte de este colectivo, pero se han hecho algunas bromas de carácter sexual que no son pertinentes y nosotros trabajamos cada día para visibilizar estas agresiones (…) y que estos colectivos puedan estar libremente en la calle», señaló antes de que el alcalde, Josep Maria Feliu, se desmarcara públicamente de la edil.

A las nenas de la cup, les das un carguito y ya se creen con derecho a decidir lo que se puede decir desde un escenario, interrumpiendo si hace falta. El concepto de «arte degenerado» ya lo conocían los nazis, normal que la cup lo recuperehttps://t.co/Shb0U44cO7 — Albert Soler Bufí (@albertsolerbufi) August 15, 2021

Morros no tuvo más remedio que anunciar que renuncia a su cargo al comprobar que su postura había provocado «recelos personales y políticos» en el seno de la corporación municipal, que lidera Ara Navarcles, adscrita a ERC, y en el que participan los comunes y la CUP.