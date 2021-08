La denuncia falsa de Podemos que casi deja sin trabajo a una telefonista del 112

Una falsa denuncia de la diputada de Podemos, Gloria Santiago, pudo costarle el puesto de trabajo a una telefonista del 112.

La política balear, que llamó al servicio de Emergencias tras ser acosada sexualmente, acusó a la trabajadora de mostrarse poco empática y de “reñirle” por hacer sola un tramo del Camino de Santiago. Una grave denuncia que llevó a que se abriera un expediente a la telefonista.

Sin embargo, la investigación del Gobierno del Principado de Asturias demostró que las acusaciones de la diputada de Podemos eran falsas y optó por cerrar sin sanción alguna el expediente que abrió a una telefonista del servicio de emergencia que el día 6 de agosto atendió la llamada de la vicepresidenta del Parlamento balear.

La presión de Gloria Santiago contra la trabajadora comenzó en las redes sociales, donde subió un tuit advirtiendo que mientras hacía sola el Camino de Santiago, un hombre empezó a seguirla y se masturbó delante de ella.

Inmediatamente, dirigió sus ataques contra la telefonista: “El 061 me ha reñido por ir sola. El problema no soy yo, es el puto depravado que venía detrás”.

No he pasado más miedo en mi vida. He corrido campo a través por barrizales. Ya me ha condenado a ir mirando hacia atrás cada cinco minutos. Esa es la libertad que tenemos las mujeres.

— Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 6, 2021