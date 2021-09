Prohens (PP) se harta de la pasividad de Armengol (PSOE) ante la prostitución en Baleares de otra menor tutelada

Es uno de sus caballos de batalla y a fe que está poniendo contra las cuerdas a quienes están haciendo dejación de funciones.

Marga Prohens, presidenta del Partido Popular en Baleares y parlamentaria en el Congreso de los Diputados, no cesa en su lucha por conseguir que, de una vez por todas, tanto el Gobierno de España como el balear se pongan manos a la obra para frenar los casos de menores tuteladas que son víctimas de abusos.

En esta oportunidad, la diputada insular reclama la atención de la presidenta de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, para que no mire hacia otro lado y busque las soluciones necesarias para que se acabe con la lacra de jóvenes que van a parar a centros tutelados del archipiélago en los que terminan por caer en redes de explotación sexual.

Precisamente, Prohens denuncia este 1 de septiembre de 2021 lo que es un nuevo caso de menor sometida a abusos sexuales, además con bastante frecuencia.

Según lo que la madre de esta chica denuncia, en noticia recogida por los compañeros de ABC, su hija no solo se escapa a diario del centro, sino que se prostituye y atraca para conseguir una pequeña suma de dinero.

A pesar de que los hechos se han puesto en conocimiento del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, institución que se hizo cargo de la menor con 14 años, poco o nada se ha podido hacer para revertir la situación.

La propia madre cuenta desesperada que:

Desde que mi hija entró en el IMAS, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, en 2019, apenas la he podido ver. Sé que lleva un año prostituyéndose y atracando. Se escapa constantemente; no hay autoridad alguna ni disciplina en el centro de menores. Allí los niños hacen lo que les da la gana. Lo he denunciado y no me dan ninguna solución. Solamente me dicen que la niña pertenece a una mafia de trata de blancas, que prostituye a las chicas. Si la vieras ahora, es otra persona: va drogada, con la cara desencajada y ha empezado a delinquir.