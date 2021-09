Crónica de un experimento fracasado: Pepu Hernández dimite como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid

Se acabó. El que fuera seleccionador español de baloncesto, que consiguió el primer oro en un Mundial para España, Pepu Hernández, ha dimitido como portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid.

El ex entrenador de baloncesto fue el candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2019, que se saldaron con unos lamentables resultados que relegaron al partido de Ferraz a la cuarta posición en la capital.

Hernández también dejará el acta de concejal y su futuro en política es una incógnita.

Crónica de un experimento fracasado

Hernández fue elegido candidato a la alcaldía capitalina en marzo de 2019 y avalado por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo que le valió la vitola de ‘candidato oficialista’ en las primarias del PSM.

Tras los malos resultados cosechados en las municipales, su posición se fue debilitando.

Tampoco ha ayudado protagonizar algunas inútiles y estériles polémicas en la vida política madrileña.

La peor, porque no supo o no quiso reconducir el rumbo desviado de la formación socialista, fue cuando los socialistas madrileños dieron a entender que el escritor Andres Trapiello era un «revisionista».

Los socialistas madrileños criticaron la concesión de la medalla de la ciudad de Madrid al escritor por no estar de acuerdo con «el revisionismo de la historia» que representa.

El que fuera ‘héroe nacional’ tras el éxito de España en el Mundial se presentó a una entrevista con Carlos Alsina sin haber leído los libros de Trapiello ni haber consensuado con sus compañeros de formación el por qué de tachar al escritor así.

El resultado acabó en desastre: Hernández no sabía como salir de allí y admitía que no estaba muy al tanto de las razones de su partido para ponerle pegas a esta distinción: «No sé en qué punto podemos estar de acuerdo o no con Trapiello».