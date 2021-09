El ‘New York Times’ desvela las peligrosas conexiones de Puigdemont con Rusia para atacar a España

El independentismo catalán buscó en Rusia un aliado para atacar a España a través de la ruptura de su unidad nacional y conseguir la independencia.

El prestigioso ‘The New York Times’ desvela en un extenso reportaje que el entorno de Carles Puigdemont, en concreto su jefe de oficina, Josep Lluís Alay, ha mantenido varios contactos con oficiales rusos para impulsar el movimiento separatista.

Es importante recordar que Josep Lluís Alay está siendo investigado en la operación Voloh por el juez de Barcelona Joaquín Aguirre.

El reportaje, que cita un informe de inteligencia europeo, vincula estos contactos con la plataforma Tsunami Democràtic, protagonista de las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés.

El rotativo explica que Alay viajó a Rusia en la primavera del 2019 para buscar “un salvavidas político” para la causa de Puigdemont después de ser “aplastada” tras el referéndum de independencia del 1-0 y de que la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaran el esfuerzo de España por mantener intacto al país.

En concreto, asegura que el asesor del expresidente de la Generalitat se reunió con actuales funcionarios rusos, exoficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según dice el NYT, era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia.

Tanto Alay como Puigdemont confirmaron al diario norteamericano los viajes a Moscú, pero insistieron en que eran parte de contactos regulares con funcionarios y periodistas extranjeros. Alay que cualquier sugerencia de que se estaba buscando ayuda rusa era «una historia de fantasía creada por Madrid».

Este acercamiento ruso a los separatistas, según el diario, encajaría en la estrategia del presidente Putin de intentar sembrar caos en Occidente apoyando a movimientos políticos divisivos o de ultraderecha. Y es que, según señala el reportaje, muchos de los funcionarios que Alay conoció en Moscú están involucrados en lo que se conoce como la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente.

El The Times reconoce que no está claro qué ayuda proporcionó el Kremlin a los separatistas catalanes. Pero señala que los viajes de Alay a Moscú en 2019 fueron seguidos rápidamente por el surgimiento de “un grupo de protesta secreto”, Tsunami Democràtic, que, entre otras acciones, invadió el aeropuerto de Barcelona y cortó la autopista AP-7 en la frontera con Francia.

El reportaje desvela documentos que muestran que Rusia fue una preocupación central entre Alay y Puigdemont. Así, se hace eco de una “transcripción secreta de mensajes de texto” de 700 páginas que muestra el esfuerzo de Alay y otros miembros del círculo de Puigdemont para cultivar vínculos con rusos con contactos en el sistema de inteligencia del país. «Estoy pensando mucho en Rusia», le escribió Alay a Puigdemont el 23 de agosto del 2020. «Y en estos días todo es muy, muy complicado», añadió.

Información de seguridad

Para reconstruir los contactos con Rusia, The Times, según explica, se ha basado en un informe de inteligencia europea de 10 páginas, cuyo contenido fue confirmado por dos funcionarios españoles; expedientes de dos investigaciones separadas llevadas a cabo por magistrados en Barcelona y Madrid, que incluyen la transcripción de los textos, pero que no han arrojado ningún cargo relacionado con las reuniones de Moscú; y entrevistas con políticos y activistas independentistas, así como con agentes de seguridad en España y en el extranjero.

El informe de inteligencia de junio del 2020 reveló que Alay, junto con Alexander Dmitrenko, un empresario ruso, buscaron asistencia financiera y técnica de Rusia para la creación de sectores bancarios, de telecomunicaciones y de energía separados de España. La pareja, junto con el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, también consultaron con un líder de un violento sindicato criminal ruso, como parte de un esfuerzo por establecer un conducto de dinero secreto para financiar sus actividades, según el informe.

Los mensajes de texto, tomados del teléfono de Alay cuando fue arrestado brevemente en octubre del 2020, ayudan a corroborar partes del informe de inteligencia.

«Estamos trabajando para The Americans», dijo Alay, en referencia a la serie sobre espías del KGB que trabajaron en los Estados Unidos. Y, según explica el informe, no era una broma. Dos de sus principales contactos en Rusia, según el informe de inteligencia, fueron un equipo de agentes de inteligencia formado por marido y mujer cuya historia ayudó a inspirar la serie.

Syromolotov, exjefe de contrainteligencia del Servicio Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia nacional de Rusia, quien ahora supervisa el contraterrorismo como viceministro en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Alay negó haber conocido a Syromolotov y a los oficiales, pero reconoció haber conocido a Yevgeny Primakov, nieto de un famoso maestro de espías del KGB, con el fin de conseguir una entrevista con Puigdemont en un programa de asuntos internacionales que dirigía en la televisión del Kremlin. El año pasado, Primakov fue designado por Putin para dirigir una agencia cultural rusa que, según los funcionarios de seguridad europeos, a menudo sirve como fachada para las operaciones de inteligencia.

«Buenas noticias desde Moscú», le dijo en un mensaje de texto Alay a Puigdemont para informarle del nombramiento de Primakov. En otro mensaje, Dmitrenko le dijo a Alay que la promoción de Primakov «lo coloca en una muy buena posición para activar las cosas entre nosotros».

Alay también confirmó haberse reunido con Andrei Bezrukov, un ex oficial condecorado del servicio de inteligencia exterior de Rusia. Durante más de una década, Bezrukov y su esposa, Yelena Vavilova, fueron operativos encubiertos que vivían en los Estados Unidos usando los nombres en clave Donald Heathfield y Tracey Foley.

Fue su historia de espionaje, arresto y eventual regreso a Rusia en un intercambio de espías que sirvió de base para la serie de televisión The Americans. Según el relato del Times, trabajando con Dmitrenko, Alay pasó unos tres meses en otoño del 2020 haciendo una traducción al catalán de la novela autobiográfica de Vavilova La mujer que puede guardar secretos, según su correspondencia. Alay, quien también es profesor universitario y escritor, dijo que Bezrukov, quien ahora enseña en una universidad de

The Times también relata un viaje del abogado de Puigdemont Gonzalo Boye a Moscú en febrero de 2020 para reunirse con Vasily Khristoforov, a quien se le vincula con el crimen organizado ruso. El objetivo, según el informe citado, era reclutar a Khristoforov para ayudar a establecer un canal de financiación secreto para el movimiento independentista.

En una entrevista, Boye reconoció haberse reunido en Moscú con Khristoforov, quien es buscado en varios países, incluida España, por sospecha de delitos financieros, pero dijo que solo discutieron asuntos relacionados con sus casos legales.

A fines del 2020, los mensajes de texto de Alay revelan un entusiasmo por mantener felices a sus contactos rusos. En conversaciones con Puigdemont y Boye, dijo que deberían evitar cualquier declaración pública que pudiera enfurecer a Moscú, especialmente sobre las protestas por la democracia que Rusia estaba ayudando a dispersar violentamente en Bielorrusia.

Puigdemont no siempre aceptó el consejo y apareció en Bruselas con la oposición bielorrusa y tuiteando su apoyo a los manifestantes, lo que llevó a Boye a enviarle un mensaje de texto a Alay diciendo que “tendremos que decirles a los rusos que esto fue solo para engañar».