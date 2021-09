Ángela Mulas (VOX) acalambra en dos soberbios minutos a la enchufada mujer del socialista Juan Espadas

Ni subiéndose a la montaña rusa más alta del mundo y con las curvas más imposibles lo hubiese podido pasar peor.

Carmen Ibanco, mujer del socialista Juan Espadas, se las vio y se las deseó en el transcurso de la comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía sobre el ‘caso Faffe‘, la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, uno de los entes paralelos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista que fue absorbido por el Servicio Andaluz de Empleo junto con toda su plantilla.

Ángela Mulas, diputada de VOX, tenía preparada una batería inagotable de preguntas que formular a tal respecto a la esposa del alcalde de Sevilla y presumible candidato a la Junta de Andalucía por el PSOE.

La principal cuestión estribaba en la forma en la que Ibanco consiguió entrar en la Faffe porque, curiosamente, había un período de admisión de solicitudes del 21 de enero al 22 de febrero de 2007, anunciado en el diario El País, pero curiosamente a ella la contratan a los diez días de mandar los requisitos exigidos.

La representante del partido de Santiago Abascal comenzaba a desgranar sus preguntas:

Ibanco, con cara de topo, respondía sorprendida:

No entiendo, yo contesté al anuncio tal cual me indicaban. No voy a responder porque no tengo nada que responder.