Esperanza Aguirre vapulea a los «niñatos y chiquilicuatres» del PP que no quieren a Ayuso como presidenta del partido

Esperanza Aguirre ha roto una lanza en favor de Isabel Díaz Ayuso y ha pedido que la actual presidenta de la Comunidad de Madrid dirija también el partido de la región.

Aguirre, en una entrevista en El Mundo, ha criticado a los «niñatos y chiquilicuatres» del sector del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

«Vamos, hombre, que no digan tonterías esos niñatos que están en Génova intoxicando», dice recordando los ejemplos actuales de Feijóo en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía, además de su propio caso.

«En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme. En fin, que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado».