La burla por la espalda de Aragonès a Sánchez: Quita la bandera de España cuando el socialista no mira

Pere Aragonès se ha burlado de Pedro Sánchez solo minutos después de acabar la llamada ‘Mesa del Diálogo’.

A las espaldas del presidente del Gobierno, el Govern se apresuró a quitar la bandera de España justamente antes de que declarase ante los medios de comunicación Aragonès. En una clara y nueva ofensa al resto del país por parte de los independentistas catalanes.

Con un líder del PSOE incapaz de hacer respetar la unidad de España, los separatistas no dudaron en demostrar, con una guerra de los símbolos, su posicionamiento político.

Todo ocurrió justamente después de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Palacio de la Generalidad, donde ha atendido a los medios en solitario tras reunirse con Aragonès. Al irse, las cámaras han grabado como un funcionario se aproxima y quita la bandera de España, pero deja sin tocar la ‘senyera’.

En este sentido, cuando le tocó hablar al presidente de Cataluña, sólo quedaba de fondo la bandera autonómica, pero no la de España.

En su comparecencia, Sánchez afirmó que mantiene posiciones “muy alejadas” y “radicalmente distintas” con Pere Aragonès para solucionar la crisis catalana. En este sentido, puso énfasis en que “para nosotros, el referéndum y la amnistía no son posibles”.

No obstante, sus palabras no han sido creídas por parte de la oposición, ya que el socialista también había negado los indultos a los golpistas catalanes que posteriormente acabó otorgando.

En su despedida, Sánchez ha remarcado su intención de “resolver esta crisis” aunque sabe que “va a ser difícil”. “Mi presencia demuestra el profundo respeto y cariño que tiene la sociedad española a la sociedad catalana. Eso nunca no olvidemos. Por muchas diferencias que podamos tener, son más las cosas que nos unen que las que nos separan”, ha finalizado Sánchez.

En el Congreso de los Diputados, Santiago Abascal dio un sablazo a Pedro Sánchez por sus negociaciones con los separatistas catalanes.

En concreto, el líder de VOX le reprochó:

Señor Sánchez, ¿qué más va a ceder a los enemigos de España con tal de atornillarse un minuto más en ese escaño? Porque ahora va usted a una mesa de negociación con golpistas donde la moneda de cambio es la soberanía de España, es la traición a la Justicia que condenó a los malhechores golpistas, es la traición al pueblo y al Rey… Pero a usted eso no le importa, tampoco le importa que quemen comisarías o que hagan homenajes a psicópatas terroristas en Mondragón, a usted solo le importa usted.

Pero como VOX es el único partido que le dice a usted que preside un Gobierno ilegítimo y que mantiene una distancia infinita con ustedes por su pacto con golpistas y terroristas, y es el único partido que recurre ante los tribunales su vulneración de derechos y libertades de los españoles, ustedes se dedican a la demonización de VOX y a fantasear con nuestra legalización. Ahora les ha dado por acusarnos de crímenes de odio contra mujeres, inmigrantes, homosexuales, incluso de crímenes que no han ocurrido. Nos acusan del montaje de los sobres, del montaje de Malasaña. Y de los crímenes reales no les hemos oído ni una palabra, de la manada magrebí, la chica que fue atacada por unos MENAS a unas calles de aquí, ni una palabra del joven de Melilla agredido por otro magrebí. Si las víctimas no sirven para demonizar a VOX, ustedes callan.

Ustedes quieren amordazar a los españoles mientras están con sus enemigos, que son los que asaltan nuestras fronteras, nos quieren llevar a la ruina, dividir el país y llevar el pánico a las calles, ¡lárguese ya señor Sánchez, por favor!