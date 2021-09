Nacho Cano denuncia la campaña orquestada por Mónica García y la izquierda: «Lo fácil es escribir un tuit»

«El mensaje que se está mandando es: Señores de la cultura, artistas, no salgáis de los pensamientos habituales que mirar lo que le está pasando a Nacho Cano»

El músico Nacho Cano ha roto su silencio por la campaña en su contra orquestada por la izquierda madrileña, con la líder de ‘Más Madrid’ Mónica García a la cabeza, por la concesión de la ya conocida como ‘pirámide azteca’.

«Más Madrid me ataca diciendo que a mí me han dado ese terreno porque soy amigo de Ayuso. Se lo tendrían que pensar dos veces. Porque si el objetivo es arremeter contra Ayuso, se manda un mensaje diferente. Nacho Cano trae un espectáculo, 165 puestos directos, 500 indirectos. ¿El problema es que ese terreno no se ha usado nunca? ¿Se me ataca por apoyar a Ayuso? «¿Cómo no voy a apoyar a Ayuso, que mantuvo los teatros abiertos?»