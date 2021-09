Los afectados por el volcán de La Palma explotan: «¿Por qué se nos aloja en albergues y a los de las pateras en hoteles de cinco estrellas?»

Pasados los primeros días del shock, comienzan a llegar las quejas.

Los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, empiezan a estar hastiados del trato que se les está dispensando por parte de las diferentes administraciones, en especial desde el Gobierno de España y desde el Ejecutivo canario.

Un número importante de personas desalojadas de sus viviendas y sin recursos para poder buscar otro alojamiento han alzado la voz para quejarse de que mientras se ha mimado con todo lujo de detalles a inmigrantes que llegaban en pateras hasta las costas canarias, a los perjudicados por el volcán se les han buscado soluciones más bien ramplonas.

Cierto es que ante las protestas, el Gobierno regional del socialista Ángel Víctor Torres ha empezado a moverse para buscar mejores condiciones.

Sin embargo, tal y como cuenta Libertad Digital, la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, recuerda que el gasto mensual que acarrea mantener a los inmigrantes en esos hoteles de lujo es de unos 10 millones de euros al mes.

Concretamente, hay al menos 270 inmigrantes en estas circunstancias: 176 en los apartamentos Palmera Mar, 102 en los Roslara y un menor, cuyo caso concreto se desconoce, en el Hotel Carlota.

Y no solo desde dentro de La Palma hay quejas, desde el resto de España hay reacciones en contra del papel del tándem socialista Torres-Sánchez:

Los periodistas, esos que son tan objetivos e imparciales informando de la COLA DE LAVA: desde arriba, abajo, derecha, izquierda, cerca, lejos…Lo que no informan es de la precariedad y ruina en la que se encuentran los palmeros ni de los inmigrantes alojados en hoteles de 5* pic.twitter.com/fQkd1diy30

🟢🟢🩸🩸El gobierno de España acoge en Canarias a inmigrantes ilegales en hoteles de 5***** Me pregunto qué piensa hacer para alojar a las familias canarias que se han quedado sin su hogar… 🟢🟢🩸🩸Tienen prioridad los inmigrantes? pic.twitter.com/QOym64rCTn

Por favor, que alguien me lo explique. Hubo tiempo y recursos para alojar a miles de inmigrantes ilegales en hoteles de 5 estrellas en Canarias. Cómo es que no sucede lo mismo con los canarios afectados por la erupción del volcán? Es que no lo entiendo…

— César Vidal (@esCesarVidal) September 21, 2021