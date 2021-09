El brutal escrache que le saca los colores a Colau: “¿Cuándo vais a resolver algún problema?”

Un grupo de jóvenes comunistas le sacaron los colores a Ada Colau.

La alcaldesa de Barcelona estaba disfrutando del acto ‘La vivienda en tiempo de pandemia’, donde buscaba recibir el respaldo por su gestión en materia de vivienda. Sin embargo, terminó llevándose una dosis de ‘jarabe democrático’ por parte de manifestantes vinculados al colectivo comunista Frente Obrero.

“Una pregunta. ¿Cuándo os vais a dedicar a solucionar los problemas de la clase trabajadora?”, ha comenzado diciendo uno de los jóvenes del escrache.

A esto, Ada Colau ha tratado de reaccionar con reflejos: “Pues, mira, aquí estamos, hablando de vivienda. Si escuchas…”. Sin embargo, el representante de Frente Obrero ha hecho una enumeración de la falta de acción en temas sociales por parte del Consistorio que lidera la que fuera dirigente de la PAH (la Plataforma de Afectados por la Hipoteca).

“Pues nosotros llevamos seis años viendo como no hacéis nada por solucionar los problemas. En los barrios sigue habiendo colas del hambre, desahucios, los jóvenes no tenemos ninguna alternativa, os habéis dedicado a llegar al poder y no habéis hecho absolutamente nada”.