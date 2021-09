La delirante excusa de Adelante Andalucía para apoyar los homenajes a etarras: “ETA no existe, los neonazis sí”

Adelante Andalucía lanzó una delirante excusa para mostrar su apoyo a los homenajes a los asesinos y terroristas de ETA.

Ángela Aguilera, portavoz del partido de extrema izquierda, lanzó evasivas para no tener que condenar los actos proetarras:

“Yo, ¿qué quiere que le diga? ¿que me pronuncie respecto a eso? Pues mire, que cada cual es libre de hacer lo que estime oportuno y, si hay determinadas personas que deciden hacer un homenaje, pues que lo hagan. Estamos en democracia, hay expresión, hay libertad, hay paz y por tanto me parece que es una expresión democrática”.

Una respuesta que generó la sorpresa del periodista, quien no dudó en preguntar si dicha afirmación no avalaría también las manifestaciones de los neonazis en Chueca. Lo que hizo retrato a la portavoz del partido liderado por Teresa Rodríguez

“Bueno, si hablamos de una organización que vive para que otros no tengan libertad, evidentemente no me parece democrático», responde Aguilera, a quien le recordamos que ETA también se trata de una organización «que vive para que otros no tengan libertad”.

“Bueno, ETA en estos momentos no existe. Estamos hablando de un problema real, y un problema real son los neonazis campando en un barrio en el que hay una importante población LGTBi, lo cual nos parece una provocación, y yo sí que considero que las ideologías políticas que pretenden que otras personas no puedan pensar distinto, esas sí me preocupan, porque son antidemocráticas y me parecen una vergüenza para nuestra democracia. Lo otro es un problema que no existe. Y entre lo que no existe y lo que existe, me preocupa lo que existe”, concluye la portavoz de Adelante Andalucía.

Sin embargo, su respuesta ha generado gran polémica en las redes sociales. Por ejemplo, el eurodiputado de VOX Hermann Tertsch lanzó un dardo al partido de izquierdas: “Con lo fácil que es decir que ETA son los buenos porque son los suyos, son sus socios y los del gobierno. Y punto”.

Con lo fácil que es decir que ETA son los buenos porque son los suyos, son sus socios y los del gobierno. Y punto. https://t.co/gJaxJ7RM01 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) September 30, 2021

La periodista Cristina Seguí también dio un palo tanto a la portavoz como al socialismo: “Cuando ETA asesinaba el PSOE de este botijo decía que ‘Ternera era un hombre castigado x la política’. Su partido no acabó con ETA. La encorbató, le fabricó un relato legitimador, y premió con dinero el asesinato de sus 13 compañeros..El PSOE hizo más por ellos que ningún carnicero”.

Cuando ETA asesinaba el PSOE de este botijo decía que “Ternera era un hombre castigado x la política”.Su partido no acabó con ETA. La encorbató, le fabricó un relato legitimador, y premió con dinero el asesinato de sus 13 compañeros..El PSOE hizo más x ellos que ningún carnicero pic.twitter.com/TVgLpCJI3C — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) September 30, 2021

Para @AdelanteAND los homenajes a terroristas de ETA es una expresión democrática porque ETA ya no existe y la manifestación neonazi es un problema real.

El doble rasero de la izquierda en España es impresionante.#Libertad#ETA

Video :@borjajimenezdpic.twitter.com/3znKPqfw5z — Juan Javier (@juanjaviersg) September 30, 2021

ETA no existe pero Franco sale cada día a comprar el periódico. https://t.co/dky5aJFey7 — Philmore A. Mellows (@PhilAMellows) September 30, 2021

La izquierda andaluza: – ¿Qué le parecen los homenajes a los terroristas de ETA?

– ETA ya no mata. Es libertad de expresión. – ¿Y si fuera a Franco?

– Debería ser penado con cárcel. Y así todo señores. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) September 30, 2021