Una senadora de Adelante Andalucía pide “comprensión” con los etarras: “Han pasado 40 años en prisión”

Adelante Andalucía defiende por segunda vez los homenajes a los etarras, en menos de una semana.

Ante la pregunta del periodista de OkDiario, la senadora Maribel Mora indicó que “hay que ser comprensivos” con los homenajes a los terroristas de ETA porque “se han llevado en prisión 30 o 40 años”.

En concreto, indicó que “podemos entender perfectamente el dolor de las víctimas de terrorismo cuando se realizan estos actos, pero también hay que ser comprensivos en una situación en la que viven personas presas que se han llevado en prisión 30 o 40 años y que después salen y se le hacen determinados recibimientos que no han sido prohibidos por Ley”.

“Los que se están sucediendo ahora no (han sido prohibidos), por tanto, si están dentro de la legalidad, en nuestro caso no los condenamos aunque entendemos que para las víctimas del terrorismo la situación pueda ser dolorosa”, agregó Mora, que entiende que “hay que entender las dos partes”. Es decir, a los que fueron víctimas de los asesinos y a sus ejecutores.

“Es una realidad compleja que nos coge un poco de lejos. Es una realidad difícil que ha vivido el pueblo vasco y que no hemos podido vivir aquí”, continúa diciendo Mora, que considera “muy interesantes” todas “las experiencias” que “se están llevando a cabo en el País Vasco encaminadas a la reconciliación que tienen que ver con la mediación como forma de intentar resolver estos conflictos que quedan en el ánimo de las personas que viven ahí con bastante sufrimiento”.

ETA “no existe”

Ángela Aguilera, portavoz del partido de extrema izquierda, lanzó evasivas el pasado 30 de septiembre para no tener que condenar los actos proetarras:

“Yo, ¿qué quiere que le diga? ¿que me pronuncie respecto a eso? Pues mire, que cada cual es libre de hacer lo que estime oportuno y, si hay determinadas personas que deciden hacer un homenaje, pues que lo hagan. Estamos en democracia, hay expresión, hay libertad, hay paz y por tanto me parece que es una expresión democrática”.

Una respuesta que generó la sorpresa del periodista, quien no dudó en preguntar si dicha afirmación no avalaría también las manifestaciones de los neonazis en Chueca. Lo que hizo retrato a la portavoz del partido liderado por Teresa Rodríguez

“Bueno, si hablamos de una organización que vive para que otros no tengan libertad, evidentemente no me parece democrático», responde Aguilera, a quien le recordamos que ETA también se trata de una organización «que vive para que otros no tengan libertad”.

“Bueno, ETA en estos momentos no existe. Estamos hablando de un problema real, y un problema real son los neonazis campando en un barrio en el que hay una importante población LGTBi, lo cual nos parece una provocación, y yo sí que considero que las ideologías políticas que pretenden que otras personas no puedan pensar distinto, esas sí me preocupan, porque son antidemocráticas y me parecen una vergüenza para nuestra democracia. Lo otro es un problema que no existe. Y entre lo que no existe y lo que existe, me preocupa lo que existe”, concluyó la portavoz de Adelante Andalucía.