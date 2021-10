La madrileñofobia del socialista Ximo Puig ya es enfermiza: «Ayuso ha iniciado un ‘procés’ invisible»

La obsesión de Ximo Puig contra Madrid ya es crónica.

El presidente de la Comunidad Valenciana, en una entrevista al diario La Razón, dedica gran parte a arremeter contra la región madrileña y contra su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Y el caballo de batalla es siempre el mismo, la cuestión impositiva.

El socialista, que no sabe ni quiere bajar los impuestos a sus ciudadanos, pretende que todas las regiones se equiparen por el tramo más alto:

En España , si hay una unidad de mercado, también debe haber una unidad fiscal básica, al menos en todos los impuestos que facilitan la deslocalización. No se pueden favorecer los paraísos fiscales. Y en Madrid es evidente que hay una operación de dumping fiscal. Eso pasa con Patrimonio o Sucesiones , por ejemplo. A todos aquellos que en un momento determinado, como le he dicho, pueden favorecer la deslocalización.

Lo mejor es cuando le preguntan si no es mejor hacer una armonización a la baja en vez de al alza, esta es su respuesta:

Yo no digo si tienen que subir o bajar. No estoy planteando subir los impuestos, lo que pido es que estén armonizados. Hay que garantizar que haya progresividad fiscal y que no haya esta sensación permanente de que sólo pagan aquellos que tienen nómina. En el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones hay unas anomalías que, finalmente, hacen que las rentas altas en algunas comunidades autónomas no contribuyan lo que les correspondería en función de lo que contribuyen otras clases medias y trabajadoras.