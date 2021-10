Ayuso frena en seco a una rabiosa Mónica García: «Usted es la primera que señala a punta de pistola en este Parlamento»

Mónica García, ya saben, médico, madre y una especie de podemita de marca blanca, además de ‘pistolera’ de Errejón, intentó aprovechar una nueva ocasión en la Asamblea de Madrid este 14 de octubre para abalanzarse sobre Isabel Díaz Ayuso, algo que siempre le sale rana.

De modo que la de Más Madrid utilizó un ataque diferente en esta cuestión; quiso afear a la presidenta de la Comunidad que no le mirara a los ojos porque estaba haciéndolo al papel. Tremendo. Por lo menos no sacó el dedo a pasear apuntando como buena ‘pistolera’ que es.

Señora Ayuso, no pierdo la esperanza de que esta semana levante los ojos de sus folios y me mire a la cara. Me conformaría con que no insultase, y le pediría que pidiera perdón a las mujeres que abortan y a los inquilinos de los insultos que le profirió ayer. A partir de ahí, un discurso cargado de odio.