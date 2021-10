A la ‘pistolera’ Mónica García le sale el tiro por la culata: Troleada por victimizarse en una camiseta contra Ayuso

La ‘pistolera’ de Más Madrid, Mónica García, intentó ir de víctima y acabó siendo el gran hazmerreir de las redes sociales.

La política de extrema izquierda buscó presumir, a través de una camiseta, de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha “insultado”.

Una performance que desde Más Madrid aseguran que no estaba planeada sino que han hecho la camiseta de forma exprés esta mañana, pero que a tenor de la intervención de García en el Pleno de este jueves 14 de octubre parece que no ha sido algo espontáneo.

García ha comenzado su intervención recriminando los supuestos insultos que la ha profesado la presidenta madrileña. “Me conformaría con que no insultase (…) Pida perdón a las mujeres que abortan y a los inquilinos por los insultos que les dijo ayer. No son los primeros ni los últimos, las personas que hacían cola en las colas del hambre eran mantenidos subvencionados, los sanitarios somos unos ladrones y unos boicoteadores, los ecologistas queremos volver a las cuevas, el resto de comunidades eran inútiles porque no sabían vivir a la madrileña durante la pandemia y una servidora es una pija con la boca mustia y con tirabuzones, y así un largo etcétera de insultos con sindicatos, progresistas, colectivos LGTBI, feministas, presidentes, papas… luego dirá que es la izquierda la que colectiviza, pero usted está creando el colectivo mayor de España, el de las personas insultadas por Ayuso”, ha manifestado.