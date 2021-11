Olona se burla a la cara de Teresa Rodríguez por admitir que le tiene miedo

Teresa Rodríguez intentó asustar a los votantes de la izquierda asegurando que existe la “posibilidad de que sea el primer Gobierno (en Andalucía) con participación directa de la extrema derecha”.

La portavoz de Adelante Andalucía señaló directamente a la figura de Macarena Olona para apuntar que “puede ser eventualmente, si es candidata, vicepresidenta de la Junta o consejera de Educación”.

Un ‘pánico’ que ha generado la burla de la propia Macarena Olona, quien publicó en su cuenta de Twitter un gif con la imagen de un lobo que camina junto a la frase: “you are not dreaming (no estás soñando)”, para aumentar el miedo de la también líder de Anticapitalistas

En una entrevista con RNE Andalucía, ha planteado consecuentemente “la responsabilidad histórica” que se le plantearía a la izquierda de “evitar esa fragmentación para que no se pierda ningún voto”, por lo que ha abogado por “fórmulas de diálogo” rememorando la experiencia de la campaña de las elecciones a la Asamblea de Madrid, donde ha descrito “un acuerdo tácito o explícito de respetarse en campaña y no haber agresiones en campaña entre las fuerzas de izquierda”.

“Nosotros estamos dispuestos”, ha dicho Rodríguez sobre la disponibilidad de Adelante Andalucía de acordar con todas las fuerzas a la izquierda del PSOE, pero “no encontramos nada más que agresiones”, ha replicado, y apuntar que “hubiéramos seguido en el espacio común con Unidas Podemos” y atribuir a que “el motivo de la ruptura” fue la negativa de Podemos a contar con un grupo propio dentro del Congreso, a imagen y semejanza de “catalanes, vascos, gallegos y navarros”.

“Lo que pasan es que nos echaron”, ha apostillado.

“No descarto nada, es posible tener espacio de diálogo, de hablar ante la fragmentación del voto y tratar de compensarlo, y no descarto a nadie”, ha afirmado la portavoz de Adelante Andalucía, quien ha insistido en esa necesidad de “abordarlo ante el riesgo de un Gobierno participado por la extrema derecha”.