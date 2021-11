‘Pistoletazo’ de Ayuso a García: «¡La mayoría de médicos se harta de cómo usted se adueña de ellos!»

Cita en la Asamblea de Madrid este 4 de noviembre de 2021 como cada jueves para asistir a cómo Isabel Díaz Ayuso reparte palos por doquier a todos los elementos de la oposición que intentan atacarla.

Y obviamente, no defraudó.

Nos gusta especialmente la refriega constante que mantiene la podemita de Más Madrid, la pistolera, médico, madre y forrada, Mónica García, y no fue menos esta vez.

El telón de fondo, los Presupuestos de Madrid. Mónica García al habla:

Y le llegó el turno de réplica a la presidenta de la Comunidad:

Usted no me va a decir cómo me tengo que comportar ni cómo tengo hablar, soy una mujer libre y no formo parte de sus harenes.

La única barra libre es la de la demagogia; esto de que como es sanitaria sabe gestionar… ¿El qué? Si no ha gestionado nada en su vida. No me venga a dar lecciones. Mi mano tendida estará siempre para buscar cualquier punto donde podamos mejor la sanidad, que es de todos, créame, que es de todos. Y una inmensa mayoría de médicos, sanitarios y enfermeros, por todos los hospitales de Madrid, me dicen que no aguantan cómo usted se adueña de su trabajo y de su nombre.