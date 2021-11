Caos en Badalona: El PSC mete en su gobierno al mosso acusado de delatar a policías constitucionalistas

El nuevo gobierno municipal de Badalona empieza con el pie izquierdo.

Tras una moción de censura de la izquierda y extrema izquierda contra el popular Xavier García Albiol, se hicieron con el poder políticos tan variopintos como dirigentes del PSC, ERC, los Comuns y JxCAT.

Entre las novedades del dislate de Badalona está la presencia de David Torrens, un mosso en excedencia que forma parte del ala más radicalizada de JxCAT.

Algunos de sus ex compañeros le acusaron de delatar a policías constitucionalistas dentro del cuerpo autonómico. Sus primeras palabras en el pleno de hoy han sido para apoyar a un condenado por atacar a los Mossos, invitado entre el público, prometer que trabajaría por la independencia y acusar al equipo de Albiol de coquetear con “neonazis y fascistas”.

Torrens, al que otros mossos le afearon que participase como agente en un programa de sesgo independentista de TV3 pese a no estar en activo, ha puesto en duda en distintas ocasiones la profesionalidad de algunos de sus compañeros, como los antidisturbios de la BRIMO. En esa misma entrevista el nuevo concejal del gobierno que liderará Rubén Guijarro, del PSC, denunciaba que “los Mossos hemos sido seguidos por la Guardia Civil y la Policía”.

El edil del partido de Carles Puigdemont aseguraba en esa intervención televisiva: “El 1 de octubre lloré porque no pude defender a mis ciudadanos”. Él mismo aclaró que cuando ocurrió todo ya era miembro de los autodenominados Comités de Defensa de la República y lamentaba “no haber podido hacer nada” para paralizar la investigación judicial sobre ellos.

En lo peor de la crisis social que se vivió en Cataluña, cuando Puigdemont sopesaba forzar a Quim Torra a cesar al conseller Miquel Buch -como acabó ocurriendo-, por obligar a los Mossos a cumplir con sus obligaciones, Torrens se alineó con el ex presidente prófugo afirmando que “llevo 21 años como mosso. Estuve en el aeropuerto y en la calle Mallorca y en el Paseo de Gràcia. He visto actuaciones de mossos que no siguen los criterios de proporcionalidad, oportunidad y congruencia. Sinceramente, a mí el conseller Buch, no me representa”.