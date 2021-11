Bestial sopapo de Ayuso a una pesadísima ‘pistolera’ García: «¡Cómo espera que ni la mire!»

Lo de la Asamblea de Madrid este 11 de noviembre de 2021 solo se puede calificar como bestial.

La pregunta de Mónica García, la portavoz de Más Madrid, ya saben; médico, madre, forrada y pistolera, iba sobre la juventud de la región pero arrancó con una súplica pesadísima y bochornosa a la presidenta.

La errejonista quiere que la presidenta le mire a los ojos mientras habla. Tiene ese problema de afecto o necesidad de ‘casito’ preocupante, porque es por lo menos la tercera o cuarta vez que se lo pide en su turno de preguntas en el parlamento regional.

Ayuso se desesperaba, hastiada con esta insistente petición de García a pesar de las explicaciones que ya le ha dado en otras ocasiones…

Señora presidenta, mire esta semana hemos celebrado La Almudena, y yo no soy mucho de milagros pero casi podría decir que sería un milagro si usted me mirara mientras le formulo la pregunta y le hago la réplica. No pierdo la esperanza en que usted pierda la mala educación. Y lo que sí sería un milagro es que usted respondiera mínimamente a lo que le pregunto.