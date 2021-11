Ayuso da la cara por su hermano y vapulea a la «fracasada abogada» de Podemos

Isabel Díaz Ayuso se hartó de los ataques a su hermano.

La presidenta de la Comunidad de Madrid negó este 18 de noviembre cualquier relación laboral con Tomás Díaz Ayuso, pero aprovechó para dejarle un recadito a Podemos y a su “fracasada abogada”, Alejandra Jacinto.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea, la ‘popular’ precisó que: “Yo no he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación laboral con mi familia. La Fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado”.

Tras el duro varapalo contra la “fracasada abogada” de Podemos, Ayuso aprovechó para ir un paso más allá: “Y si se informan por el Gara, el Granma, por la Tuerka, lo que no van a ver es que la cúpula de su partido está investigada por blanqueo, por fraude y por falsificación documental. Ustedes y esa abogada…”.

Unas duras palabras en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid prefirió obviar otros aspectos sensibles para el partido de extrema izquierda, como son las dos condenas de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, así como las otras que recaen sobre la violenta Isa Serra o Alberto Fernández.

El ‘zasca’ de Ayuso se ha vuelto viral en las redes sociales, donde los usuarios aplauden la contundencia de la ‘popular’ hacia los ataques personales recibidos desde la extrema izquierda. Al mismo tiempo que trolean a Podemos y Más Madrid por seguir perdiendo popularidad por su guerra sucia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Toni Cantó, director de la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid, compartió la dura respuesta de Ayuso, junto al comentario: “La paliza dialéctica de hoy”.