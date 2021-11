Kichi y Echenique echan gasolina a la violenta huelga del metal en Cádiz

La extrema izquierda quiere echarle más gasolina a la ya violenta huelga del metal en Cádiz.

El primero fue el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, quien presumió este 18 de noviembre de que: “Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros”. Así lo admitió con un megáfono a los manifestantes del sector del metal, en huelga indefinida, ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde ha arengado la lucha de los trabajadores del metal afirmando ante ellos que “llevar décadas y décadas de enganchar un contrato precario con otro, eso es violencia sistemática. Y desde Cádiz no lo vamos a consentir”, ha aseverado antes de manifestar a los trabajadores que “su” Ayuntamiento “estuvo, está y estará con vosotros”.

‘Kichi’ agregó que “en Cádiz somos obreros y no delincuentes. Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de la mesa y nada más y que no venga nadie a insinuar siquiera que en Cádiz se montan barricadas y que son cuatro exaltados los que están quemado coches”.

Un estilo de ‘heroísmo’ para justificar la violencia de los manifestantes y los choques con los agentes de la Policía. Un dislate al que se sumó Pablo Echenique.

El portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados publicó un tuit calificando a los violentos manifestantes de casi mártires de los derechos laborales.

“Si no fuera por MUCHAS huelgas como la del metal en Cádiz, no habría vacaciones pagadas ni jornada de 8 horas. Si fuera por los dueños de las TVs que intentan criminalizar a los trabajadores, iríamos todos hacia atrás en derechos. No pelean sólo por ellos. También pelean por ti”.