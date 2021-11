La chulería de la Generalitat catalana con el Tribunal Supremo: «No vamos a cumplir con el 25% de clases en español»

Se saben impunes.

Por eso no es de extrañar que la Generalitat de Cataluña haya dicho alto y claro que se pasa por el forro de sus caprichos la decisión del Tribunal Supremo sobre el uso del español en las escuelas.

De hecho ha sido el propio presidente catalán, Pere Aragonès, quien ha atacado sin rubor la resolución del Alto Tribunal de desestimar el recurso de casación del Gobierno catalán contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impone un mínimo el 25 % de las materias en castellano en las escuelas.

Para Aragonès lo que ha hecho el tribunal es meterse en casa ajena:

Se trata de una injerencia y una falta de respeto a los docentes. El catalán en la escuela no se toca. El modelo de inmersión lingüística que tenemos es una garantía de cohesión social y de igualdad de oportunidades. No vamos a cumplir con la sentencia.

El jefe del Ejecutivo autonómico añadió que:

Vamos a decirle a la comunidad educativa que no delegaremos las responsabilidades en los maestros, en los docentes, en las profesoras y profesores, sino que las asumiremos como Gobierno para defender un modelo de garantía de cohesión y que tiene consenso.

Els jutges han de deixar treballar a les mestres. Com a Govern volem traslladar un missatge de tranquil·litat als docents: estem al vostre costat, no us traslladarem una responsabilitat que ens correspon a nosaltres. Perquè la defensa del català a l’escola és una qüestió de país.

— Pere Aragonès i Garcia 🎗 (@perearagones) November 23, 2021