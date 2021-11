El exabrupto de Colau contra el español en la escuela pública catalana: «Tienen la privada»

Esta es la España que está dejando en herencia Pedro Sánchez.

Un país donde las sentencias de un tribunal como es el Supremo se convierten en papel mojado porque, de manera inequívoca, a un territorio no le place cumplir lo mandatado por los jueces.

El último ejemplo de la desobediencia nada disimulada lo conforma la obligatoriedad de que en la escuela pública catalana se debe impartir al menos el 25% de las horas en la lengua común de toda la nación, el español.

El propio gobierno separatista de la Generalitat de Cataluña ha dejado bien claro que no piensa acatar la sentencia y el Gobierno de España, por el momento, calla ante la chulería del presidente catalán Pere Aragonès y sus consejeros.

Con este panorama, normal que a nivel local haya regidores que pretendan aprovechar la tesitura para sacar a relucir toda la prepotencia que llevan dentro.

Prepotencia o, más bien, desprecio hacia una parte importante de ciudadanos que reclaman que se cumpla lo dictado por el Tribunal Supremo.

El ejemplo más claro lo conforma la podemita alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien haciendo gala de estar al lado de quienes incumplen las leyes, no tuvo empacho alguno en enviar a la escuela privada a aquellos alumnos cuyos padres desean que estos reciban una educación que incluya el idioma común que se habla en toda España.

En declaraciones al programa ‘La Hora de La 1’ (TVE), la regidora de la Ciudad Condal se expresaba en estos términos:

Para muchas opciones distintas existe efectivamente la educación privada. Yo creo que el sistema público debe defender un sistema igual para todo el mundo, que insisto, incluye la garantía del pleno dominio de los dos idiomas, del catalán y del castellano. Yo soy hija de la escuela pública catalana y del modelo de inmersión lingüística. Mis hijos tienen 10 y 4 años y van a la escuela pública catalana donde la lengua vehicular es el catalán y hablan perfectamente el catalán y el castellano. Por tanto, insisto, no hay que politizar esto. Hay que hablar de datos y estos avalan que el modelo funciona, que garantiza el pleno dominio de los dos idiomas y no convertir en un problema lo que no lo es.