Un presentador de TV3 se suma al acoso contra la familia de Canet de Mar: Les acusa de mentir en un informativo

El independentismo catalán continúa con su campaña de acoso y derribo contra el niño de cinco años de Canet de Mar que pidió estudiar el 25 por ciento de sus asignaturas en castellano.

Tras las amenazas y el acoso por las redes sociales, algunas de reconocidas figuras separatistas, ahora se ha sumado el señalamiento de un presentador de TV3.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) pide que se investigue si Xavier Coral, presentador del telediario del mediodía, incumplió el código de actuación de la televisión autonómica.

Cuando el periodista informaba sobre la carta que los padres de Canet que han conseguido más clases de castellano para su hijo, habían hecho llegar a los medios de comunicación y en un momento de la noticia les acusó de mentir en la carta. En concreto afirmó que lo que decían «no se ajusta a la realidad».

Coral empezaba destacando, que, en el texto, los padres del niño decían que la Generalidad mentía cuando el gobierno catalán aseguraba que el modelo educativo de Cataluña es el de la inmersión lingüística porque los tribunales han dictaminado que cuando haya más de una lengua oficial se deben impartir al menos un 25 % de las clases en una de ellas. También destacaba el presentador que los padres lamentaban haber sido los primeros en aplicar esta cuota del 25 % después de la sentencia que obligaba a la Generalitat a aplicarla a todo el sistema educativo de Cataluña.

A partir de aquí, el presentador dice que «estas dos afirmaciones, y otras, en la misma carta, no se ajustan a la realidad. Y es que todas las partes, también los partidos políticos que se han posicionado, han hecho lo mismo. «Hemos escuchado declaraciones imprecisas o afirmaciones que no son ciertas, empezando por el hecho de que no estamos ante una sentencia, sino de medidas cautelares».

Ante esta situación el consejero del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) Daniel Sirera ha anunciado que ha pedido al organismo que analice si el presentador ha incumplido el libro de estilo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).