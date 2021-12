Ayuso tira la bandera «LGTBI radical» a la cara a ‘pistolera’ Mónica García

Este 16 de diciembre de 2021 se presumía movidito en la Asamblea de Madrid, y no defraudó el Pleno.

Y es que en los últimos meses los enfrentamientos de la oposición, absolutamente enajenados contra la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, se topan sistemáticamente con la respuesta furibunda de ésta. Especialmente, la médico, madre, forrada y ‘pistolera’ Mónica García se viene comportando desde hace tiempo como una auténtica hooligan de la izquierda, que por otra parte, es a lo que van a la Cámara.

Y en esta ocasión no fue menos la de Más Madrid,

Señora Ayuso, a usted le gusta menos cumplir la Ley que a mi hija comerse la coliflor. No le gusta nuestra Constitución y estoy segura de que si hoy la tuviera que votar, votaría que no y diría que porque es comunista.

Básicamente García, entre sus frases ametralladora tratando de mencionar a los máximos referentes posibles –que si Almodóvar, que si La Veneno, que si Los Javis– vino a dejar esos dos titulares. Y le bastó a Ayuso con eso para empezar: «¡Ya quisiera mucha gente vivir como vive usted!» Tremendo arranque. Y siguió:

Celebro que usted me diga que Madrid es la capital de La Veneno, de la libertad, del Orgullo, porque gracias al PP lo era desde antes de que ustedes se afiliaran a la política. ¡Madrid ha sido siempre la capital del Orgullo y la libertad! Antes de que ustedes llegaran e intentaran apropiarse de la bandera LGTBI radical, no la normal, porque la inmensa mayoría de homosexuales y transexuales pasan de ustedes y no van a esas soflamas donde solo están las banderas de Podemos, izquierda Unida y UGT. Ahí estaban todos ayer diciendo ‘Monasterio al cementerio’ y ‘Ayuso, fascista, estás en nuestra lista’. ¿Esa gente representa el Orgullo y la libertad de Madrid? ¡Venga, hombre, por Dios! Representan a sus sindicatos y chiringuitos…