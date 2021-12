Isabel Díaz Ayuso: «No puedo ser una amenaza para Pablo Casado porque soy parte de su equipo»

Clara, directa e inteligente.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, es consciente del éxito político que atesora.

Sabe que, ahora mismo, es el valor más preciado dentro de su propia formación y que podría aspirar a todo lo que se propusiera.

Pero también tiene asumido como punto de obligado cumplimiento que, por encima de ambiciones personales, está el bien de España y eso pasa por relevar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

En la entrevista que este 19 de diciembre de 2021 hacen en El Mundo a la líder autonómica del PP en Madrid, esta es muy meridiana en sus respuestas sobre la guerra con Pablo Casado.

Precisa Ayuso que ha habido altibajos, como en cualquier relación entre miembros de una misma familia, pero que les une más que lo que les pueda separar:

Tenemos muchas ganas de seguir unidos como hasta el momento. Y eso es así porque nos necesitamos, porque a mí nada me gustaría más que cuando Pablo Casado dé un paso al frente, tanto en el congreso nacional como después a La Moncloa, ser la primera que esté a la cabeza de ese impulso. Mi relación con Casado no está rota, lo que pasa es que estamos en un debate sobre la organización que a nadie se le escapa que nos está tensionando siempre. Por eso es bueno que acabe pronto.

La inquilina de la Casa de Correos en la Puerta del Sol asegura que ella no va a desvelar las conversaciones mantenidas con el presidente nacional del PP:

Insiste en que ella está al lado de Casado y en su mismo barco:

Sobre el tema del bloqueo a Teodoro García Egea por WhatsApp, Ayuso vuelva a recordar que:

Afirma con rotundidad que su casa política siempre será la del Partido Popular y que jamás se vería en otra formación:

Precisa que ella no requiere de adhesiones inquebrantables dentro del PP:

Nunca he necesitado adhesiones inquebrantables en cada paso que he dado en mi vida. Apenas hablo del partido con mis consejeros, tampoco con los alcaldes, ni lo mezclo ni les pido que se manifiesten. Sí sé que el partido es de los afiliados y de los votantes y muchos están muy ilusionados después de lo que pasó el 4 de mayo. Esto no es elegir entre unas personas u otras. El día que formalmente dé un paso en mi candidatura puede que sea el momento, desde luego ahora no.