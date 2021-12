Vapulean a Igea (Cs) por ‘conspirar’ contra Mañueco: Dará sus votos al PSOE-Podemos en Castilla y León

Francisco Igea se está llevando una lluvia de palos por ‘conspirar’ contra el candidato del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El aspirante de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta dejó claro en una entrevista a Efe Radio que Mañueco no saldrá elegido en las elecciones del próximo 13 de febrero si de su partido depende.

“El objetivo de nuestra política es cambiar las cosas, continuar con nuestras políticas, no es castigar a Mañueco. Pero lo que sí digo es que no puede presidir la comunidad con nuestro voto quien ha mentido a los ciudadanos. Eso yo no lo voy a permitir”, indicó.