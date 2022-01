Ayuso: De ‘erradicar’ el comunismo en Madrid durante 2021 a sus grandes retos para los próximos 12 meses

“¡Comunismo o Libertad!”.

Resulta casi imposible recordar el 2021 sin pensar en el contundente eslogan electoral de la campaña de Isabel Díaz Ayuso.

La ‘popular’ comenzó el anterior año con un terremoto político. El 10 de marzo rompía la alianza con Ciudadanos, que negociaba con el PSOE y la extrema izquierda una moción de censura a las espaldas de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La rápida reacción de Ayuso para evitar una puñalada trapera y su constante ascenso en las encuestas, obligó a Unidas Podemos a lanzar una ‘misión suicida’: sacar a Pablo Iglesias de la vicepresidencia segunda del Gobierno de Pedro Sánchez y presentarlo como candidato a las elecciones autonómicas.

El resultado todo el mundo lo conoce. Isabel Díaz Ayuso arrasó durante un 4-M que no solo la consolidó como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sino que, además, fue la ‘lápida’ de la trayectoria política del exlíder de Podemos.

Los madrileños mandaron un claro mensaje a través de los votos: No queremos vuestro comunismo, preferimos nuestra libertad.

La ‘erradicación’ del comunismo en Madrid no se limitó a la victoria de unas elecciones.

La ‘popular’ también tuvo que soportar una campaña de acoso y derribo desde la extrema izquierda, marcada por los ataques personales, las ‘fake news’ de los medios afines al Gobierno y hasta la utilización de bulos (como la falsa agresión homófoba de Malasaña) para intentar desacreditar su imagen.

La histeria de la izquierda llevó, incluso, a la desesperada decisión de criticar la creación del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. Un centro que no solo ayudó para reducir la presión asistencial durante la etapa más dura de la pandemia del COVID-19, sino que además se convirtió en un punto clave para la vacunación de la población.

Al ver cómo ninguno de sus ataques logra dinamitar la popularidad de Ayuso, desde Más Madrid y Podemos dieron un paso más allá: vincular al hermano de la presidenta con la polémica adjudicación de contratos. Pero una vez más, se dieron un tiro en el pie.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea del 18 de noviembre, la ‘popular’ precisó que: “Yo no he intervenido en mi vida en un solo contrato. No tengo ninguna relación laboral con mi familia. La Fiscalía del Supremo lo ha dicho muy claro en la última intentona que ha tenido su compañera, la fracasada abogada que tiene a su lado”.