Ayuso desmonta el gran bulo de Monedero sobre las menores prostituidas en Madrid

Juan Carlos Monedero buscó desprestigiar a Isabel Díaz Ayuso con un nuevo bulo.

A pesar de que Podemos se ha negado a apoyar las investigaciones sobre la prostitución de menores tuteladas en Baleares para presuntamente proteger a Mónica Oltra, ahora su exfundador ha buscado desprestigiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid con una falsa acusación similar.

Tras conocerse la detención de 37 personas que formaban un grupo criminal dedicado a la explotación sexual de menores de edad, Monedero publicó en sus redes sociales:

“A los depredadores, aplicarles la ley y que dejen de hacer daño. Estupendo detener a los que han prostituido a unas niñas tuteladas en la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. ¿Y a los que usaban a esas niñas prostituidas? Porque son igual de criminales”.

A los depredadores, aplicarles la ley y que dejen de hacer daño. Estupendo detener a los que han prostituido a unas niñas tuteladas en la Comunidad de Madrid de @IdiazAyuso. ¿Y a los que usaban a esas niñas prostituidas? Porque son igual de criminales. https://t.co/RWmWKLydS6 — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) January 3, 2022

Sin embargo, se trata de un bulo por parte del antiguo asesor del régimen chavista. Así lo ha denunciado la propia Comunidad de Madrid: “Esto es falso. Las menores captadas por la organización y liberadas durante la operación policial no estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid”.

Esto es falso. Las menores captadas por la organización y liberadas durante la operación policial no estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/mJTRla5QY7 — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) January 3, 2022

Sin embargo, Monedero no hace ninguna valoración a que la mayoría de los arrestados sean dominicanos y magrebíes. Todos ellos acusados de delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública.

En marzo de 2020, Ayuso ya advirtió con demandar a Monedero por sus bulos, después de que afirmase que:“han cerrado camas y habitaciones en la pública para medicalizar hoteles de sus amigos y derivar pacientes a la privada. ¿Creíais que no iban a hacer negocio con la crisis? ¿Ya habéis olvidado lo que robaron en la anterior? Qué jeta eres Ayuso”.

El asunto no se sostiene, entre otras razones porque los hoteles no cobran, sino que realizan una cesión gratuita del espacio. No obstante, se trata de una práctica común de los partidos de extrema izquierda y de sus medios de comunicación afines.

Los bulos contra Ayuso

Eldiario.es, en manos de Ignacio Escolar, descontextualizó las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid en el pleno del 11 de noviembre para culparla de “negarse a valorar el exceso de mortalidad”.

Ayuso estaba respondiendo a las preguntas de la oposición durante el Pleno cuando desde la izquierda y extrema izquierda, por lo que la ‘popular’ se hartó de su actitud infantil y optó por dejar de responder justamente cuando estaba por ahondar en los datos sobre la cifra de fallecidos en la Comunidad de Madrid en la pandemia del COVID-19.

«Sobre las cifras de fallecidos… bueno, de verdad, hasta luego, paso», dijo Ayuso al verse interrumpida. Sin embargo, Eldiario.es ha manipulado los hechos y asegurar que “así ha despachado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto”.

El diario de extrema izquierda afirma que “la presidenta regional no ha querido entrar a valorar estas cifras que no dejan muy bien a la región”, pese a que se trata de una mentira, ya que Ayuso estaba dispuesta a ahondar y explicar las cifras hasta que fue interrumpida por los socialistas y comunistas.

El bulo impulsado por el medio de Ignacio Escolar fue utilizado en las redes sociales por los trolls de la extrema izquierda y otros medios de comunicaciones afines para buscar dar la impresión de que a la presidenta de la Comunidad de Madrid no le han importado los fallecidos por la pandemia. Nada más lejos de la realidad.

No es la primera, ni la segunda o la tercera…. vez que eldiario.es se inventa bulos para buscar perjudicar a Isabel Díaz Ayuso.

«Pero llega un domingo por la tarde y lo hacen. Uno ha comprado ocho pasamontañas, uno por cabeza. Y han saludo a la calle a plena luz del día. Así de impunes se sienten». Así rezaba la crónica-ficción que publicó hace eldiario.es en septiembre sobre la supuesta agresión homófoba de Malasaña, que no fue tal.

Se titula ‘A las cinco de la tarde’ y en ella, el digital de Ignacio Escolar cuenta con mucha literatura algo que jamás llegó a suceder, ya que posteriormente el denunciante confesó a la Policía que ni hubo agresión, ni encapuchados ni nada de lo que había denunciado.

Aunque la URL sigue existiendo y es fácilmente localizable en Google, Escolar ha tenido la precaución de eliminar la crónica inventada para evitar más mofas y desprestigio.