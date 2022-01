Martínez-Almeida: «El Gobierno Sánchez saldó la catástrofe de ‘Filomena’ con 50 céntimos por madrileño»

Clarito y conciso.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es entrevistado este 8 de enero de 2022 en la sección local del diario El Mundo y, coincidiendo con el aniversario de la ‘borrasca Filomena‘, deja en evidencia al Gobierno Sánchez.

Denuncia el regidor capitalino la cicatería y la tardanzas demostradas por el Ejecutivo socialcomunista para dar curso a las ayudas solicitadas.

Asevera que, después del pago de solo 1,5 millones de euros, no espera más gestos por parte de Moncloa:

No tenemos excesiva confianza porque desde el Gobierno se nos comunicó que este primer pago iba a ser de 65 millones de euros. Parece difícil pensar que el Gobierno de la nación vaya a tener el comportamiento que merece la primera declaración de Madrid como zona catastrófica. Un millón y medio de euros es 50 céntimos por cada madrileño. El Gobierno, a los tres días de Filomena, declaró la zona catastrófica y ha tardado un año en decidir que esa zona catastrófica vale un millón y medio de euros. Desde luego no se corresponde con lo que pasó.

El primer edil madrileño descarta una plancha conjunta con Ciudadanos de cara a las elecciones municipales de 2023:

Y aunque no descarta un pacto postelectoral con VOX, tiene claro que su objetivo es la mayoría absoluta:

Yo en 2023, si mi partido confía en mí para ser candidato a la Alcaldía, lo que trataré es de convocar a la más amplia mayoría de madrileños en torno a este proyecto y convencerles de que es necesario tener un Gobierno con una mayoría sólida, amplia, que permita dar estabilidad. Y es a eso a lo que voy a aspirar, no a pactar con VOX, pero no porque no quiera pactar con VOX, con quien ya tengo un pacto de investidura.

Igualmente, Almeida trata de quitar hierro a las peleas por encabezar el PP de Madrid y apunta que él quiere que se alcance un acuerdo:

Todos somos compañeros y todos queremos lo mejor para el PP de la Comunidad de Madrid. Y yo estoy absolutamente seguro de que cuando llegue el congreso no habrá ningún problema para que sea el mejor acuerdo. Todos los que me conocen y saben de mi trayectoria saben que yo seré parte de ese acuerdo. Soy partidario de que decidan los afiliados y que les transmitamos unidad y acuerdo.

Eso sí, preguntado por si le han pedido desde la cúpula del PP que se presente para rivalizar con Isabel Díaz Ayuso, la respuesta es tajante:

Sí le puedo garantizar que nadie me ha pedido que me presente.

Sobre sus declaraciones en torno a la figura de Almudena Grandes, Martínez-Almeida pretende zanjar de una vez por todas el debate:

No es el Gobierno el que ha introducido esta cuestión en la negociación presupuestaria, que lo que hace referencia es a las cuentas de la ciudad y a las principales actuaciones que se van a hacer. En ningún momento he descalificado a Almudena Grandes ni he discutido su valía literaria. Me he limitado a opinar en un debate sobre si un determinado reconocimiento debe recaer en ella. Para el Grupo Mixto era una línea roja innegociable que se otorgara este reconocimiento a Almudena Grandes.

Lo que me correspondía era hacer una ponderación entre tener o no un Presupuesto que beneficia a tres millones y medio de madrileños o no aceptar ese reconocimiento honorífico. Nosotros también marcamos líneas rojas cuando se nos dijo que subiéramos los impuestos y dijimos que bajo ningún concepto.