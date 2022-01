Ayuso: «Nuestra política de libertad concita el apoyo de la derecha y de la izquierda»

Tiene las ideas muy claras.

Y prueba de ello es que todas las decisiones adoptadas por Isabel Díaz Ayuso desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, le han ido dando puntualmente la razón.

Desde las medidas sanitarias a adoptar a la protección de la economía sin descuidar la salud.

Acertó de pleno con la disolución de la Asamblea de Madrid para ir a elecciones del 4 de mayo de 2021.

Y ahora su próximo reto es desbloquear la situación de interinidad en el seno del PP madrileño.

En una entrevista a El Español, la presidenta de la Comunidad de Madrid esgrime un dato esencial que hace perentoria la celebración del Congreso del PP regional:

A mí me gustaría que fuera pronto pero no depende de mí. Desde que se fue Cristina Cifuentes no hemos vuelto a votar, creo que los afiliados tienen ilusión por hacerlo. Me gustaría además renovar la casa y que la ilusión que cosechamos el 4 de mayo en las urnas se trasladara en nuevos afiliados y preparar la organización para las elecciones porque el año que viene estaremos otra vez en Madrid yendo a votar, por eso creo que sería bueno hacerlo pronto y cerrar ya una brecha.

La dirigente de la Puerta del Sol cree que aquella convocatoria anticipada de elecciones fue todo un acierto y resaltados aspectos:

Dos cosas, primero, que como presidenta represento a gente desde la izquierda a la derecha, porque yo evidentemente tengo un proyecto político claro, pero puede ir ilusionando a todo el espectro político. Segundo, que fuera tanta gente a votar: no es lo mismo ser presidenta con una participación histórica como la que vivimos el 4 de mayo que con una baja participación, porque eso significa que la gente no se siente involucrada. No hay nada que te dé más libertad que una urna. Cara a un congreso, cara a la gente de la calle… las urnas nos hacen libres.

Asevera que ahora es posible sacar adelante proyectos que hace un año se antojaban imposibles:

La pasada legislatura éramos sólo treinta diputados y era francamente difícil sacar nada adelante. De hecho, apenas pudimos tener actividad legislativa, nos bloqueaban todo, y eso dificulta mucho la gobernabilidad. Y los gobiernos en coalición también, no suelen ser nada positivos porque, frente a lo que parece, en realidad se frenan muchas iniciativas y se pierde mucho tiempo en el desgaste interno. No es como un gobierno en libertad como el que tengo yo ahora, que puede tener mucha más actividad, sacar adelante planes con más flexibilidad, como este plan de maternidad.

Sobre la pandemia del Covid, resalta que ella decidió apostar por un equipo de expertos:

Lo que hice fue rodearme bien. De un buen equipo de expertos sanitarios, no como el Gobierno, que no lo hacía. Al frente de la Consejería de Sanidad tengo a médicos licenciados que han dedicado su vida a esto. Además, hablamos con muchos expertos constantemente. Y al conocer mejor cómo era la pandemia, empezamos a establecer una estrategia en la que la clave era el aire libre, sacar Madrid a la calle y mientras tanto ir a por el virus. Sabiendo ya que esto iba para largo.

Recuerda que tanto ella como los especialistas hablaron de que la pandemia duraría como poco dos años y a tenor de las fechas en las que se está, 30 de enero de 2022, el vaticinio es más que acertado:

Sí, en abril de 2020 ya avisamos de que esto iba a durar como mínimo dos años. Sabiendo que era una estrategia tan a largo plazo, sólo la responsabilidad individual y la colaboración ciudadana podían ser la clave porque el cierre masivo no solucionaba la pandemia. ¡De hecho, hemos tenido cinco olas más!

Se muestra muy crítica con las medidas sanitarias del Gobierno Sánchez, especialmente por los perjuicios causados a Madrid:

Nos obligaban a cerrar sabiendo que no era necesario y el caso de Madrid era distinto. Madrid no es comparable a otras comunidades autónomas: nuestra densidad de población es otra, el sector servicios es distinto, todo es distinto en Madrid. Afortunadamente, ya que el Gobierno no hizo una política nacional y nos abandonó a nuestra suerte, al menos en Madrid, a partir de la segunda ola, pudimos hacer lo que considerábamos mejor. Aún así fallece gente todos los días, no estamos tranquilos ni parados, ni pensamos que esto ha terminado.

Y dice que gracias a esa política de libertad y de no ahogar a los ciudadanos a impuestos, no solo ha conseguido el apoyo de los suyos, sino también de votantes de la izquierda: