La líder valenciana de Podemos se planta en Atocha para insultar a Ayuso y las redes ‘se la comen viva’

Nueva demostración de confrontación y violencia de los representantes de Podemos.

La líder y portavoz de Podemos en la Comunidad Valenciana, Pilar Lima, y su jefa de gabinete, Esther Sanz, viajaron a Madrid para asistir a la conferencia que organizaba el partido de extrema izquierda con Irene Montero, Ione Belarra y el laborista británico Jeremy Corbyn.

Con ‘talante feminista’, Lima y Sanz decidieron mostrar que habrían llegado a Madrid publicando una fotografía en redes sociales en la que insultaban a Isabel Díaz Ayuso.

“Acabamos de llegar al agujero negro de Isabel Díaz Ayuso”, indicaba el tuit donde se puede ver a la líder y portavoz de Podemos en la Comunidad Valenciana dedicando un cuerno a la presidenta autonómica, mientras que su jefa de gabinete le hacía una peineta.

Por si quedaban dudas de la actitud de confrontación de las representantes del partido de extrema izquierda, la propia Pilar Lima reforzaba el mensaje compartiendo a continuación una imagen en gif con la frase “ole tu coño moreno”, dedicado a su compañero. Sin embargo, tuvo que borrarlo por la avalancha de críticas que recibió.

El insulto a Ayuso ‘cuesta’ a todos los españoles más de 70.000 euros al año, ya que es el salario que recibe justamente Lima para sus ‘grandes aportaciones políticas’. Un hecho que le han reprochado un gran número de usuarios en las redes sociales.

No os preocupéis. En Madrid se os tratará con mucha mas educación de la que habéis traído.

¿Y si dejarais de hacer el imbécil? Sois políticas, os pagamos el sueldo para trabajar, y para hacer propuestas constructivas. Ya no sois ciudadanas de "a pie", ahora sois casta, que cobras casi 70.000 € pic.twitter.com/mbHsJHXMSj

He visto un pantallazo y pensaba que era un montaje. Pero no, la realidad supera a la ficción. Enhorabuena. No era sencillo hacer tanto el ridículo.

— Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) February 8, 2022