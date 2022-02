Chorreo de zascas de Ayuso contra el PSOE en directo

Día de Pleno en la Asamblea de Madrid este 10 de febrero de 2022, que significa lo mismo que broncazo de Isabel Díaz Ayuso a cualquier diputado de la oposición que intente afearle sus asuntos de gobierno de la región, aunque a menudo ahí se hace política nacional.

Y en esta ocasión el asunto estaba más que caliente, quizás por los lodos que llegaban desde la Cámara Baja estatal. El portavoz socialista, Juan Lobato, intentó meterse con la afamada presidenta de la Comunidad pero terminó llevándose una paliza dialéctica colosal, porque las tramas del PSOE son muchas y muy jugosas:

«A mí me gustaría poder emplear los fondos europeos para algo sensato en Madrid, pero es que no sabemos nada, a ver si sus colegas hacen su trabajo y nos explican en qué se pueden destinar».

«Me habla de cómo remontar la industria y son ustedes los que destrozan a la clase media con hachazos fiscales. ¿Usted sabe cómo espanta a la inversión cómo está gestionando el gobierno de Sánchez este país? No me diga cómo v a levantar usted la industria porque el PSOE es el verdadero destrozo y el freno de la industria en Madrid y en España. ¿Con quién han pactado la reforma laboral? Es que da vergüenza ajena… Están dejando este país hecho un desastre».

Y lo que intentan ahora es venir con señuelos políticos para tapar lo que están haciendo con la ignominia del entorno de ETA. Dentro de no muchos años ETA gobernará el País Vasco y será su partido el primer cómplice porque les están alimentando. Solo falta que les pongan una pensión vitalicia a los pobres etarras, que pobrecitos, tienen que salir de las cárceles porque ya están dejando de matar.

Seguramente el clásico de esta Asamblea es el enfrentamiento entre Ayuso y Médico Madre Pistolera y/o Forrada, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que o termina de reponerse durante la semana cuando vuelve a ser jueves y se lleva otra tunda histórica.

En esta ocasión, Ayuso se defendió de las agresiones de la expodemita:

Hoy la sororidad a la portavoz de Más Madrid ha dejado bastante que desear, porque para hablar de insultos ha tenido que sacar a pasear a mi expareja y a mi hermano. Yo no sé ni quién es su marido ni su padre, ni estoy buscando tramas de nadie, usted tiene que demostrar por qué usted oculta sus incompatibilidades. Yo le animo a que demuestre una sola prueba de lo que me está acusando, y si no, debería dimitir por falsa.