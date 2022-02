Un trabajador de Correos se enfrenta a Carles Puigdemont: «¡No quiero entrar a su oficina, me da asco!»

Un valiente cartero decidió enfrentarse a Carles Puigdemont y al independentismo catalán sin miedo.

El trabajador de Correos se ha convertido en el ‘héroe’ de la lucha contra los separatistas por aparecer en un vídeo negándose a entregar la correspondencia a una oficina de Puigdemont en Barcelona.

Se trata de un local bautizado como ‘Lliures per Europa’ y es un espacio que el expresidente catalán fugado tiene en el barrio del Born Barcelona y que es usado como “cuartel independentista” para apoyar y proclamar a los cuatro vientos las bondades del secesionismo.

Además, se ha convertido en el establecimiento donde los separatistas llevan a cabo actos con el expresidente de la Generalidad como protagonista. Sin olvidar que se trata de un lugar decorado con banderas independentistas que se observan desde la propia entrada.

Pues bien hasta allí tuvo que ir a entregar un paquete un trabajador de Correos. Sin embargo, el trabajador se negó a poner ni un solo pie dentro de ese local separatista y dejó claro que: “¡No quiero entrar en esta oficina porque me da asco!”.

La escena, captada en vídeo por las cámaras de seguridad del local, fue compartida en redes sociales por el propio Puigdemont, quien considera que el derecho a no pasar del cartero implica una “intimidación para las personas que trabajan en su oficina y sus votantes”.

Hem adreçat una carta de protesta pel tracte dispensat per @Correos a la nostra oficina europarlamentària de Barcelona. Ahir, la persona enviada per l’empresa a lliurar-nos un sobre va exclamar, perquè ho sentís tothom: “no quiero entrar en esa oficina porqué me da asco!”. pic.twitter.com/keJLZVZOtK

— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 15, 2022