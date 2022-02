Mañueco deja sentado en la mesa al PSOE: pactará con VOX en cuanto salgan Casado y Egea

Alfonso Fernández Mañueco dinamitó todos los puentes para un pacto con el PSOE.

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Castilla y León interrumpió de golpe su reunión con Luis Tudanca. ¿El motivo?, que el socialista le cuestionara por el presunto caso de corrupción en el partido por el caso del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una ofensa que no toleró el ‘popular’, quien le dejó a Tudanca sentado y hablando solo. A pesar de que el socialista buscó aprovechar la crisis interna del PP para sacar rédito político en Castilla y León, el tiro le salió por la culata.

Algo que, al parecer, no esperaba que sucediera, ya que no tardó en afirmar que estaba «absolutamente estupefacto» y «tremendamente desconcertado» por el abandono de Mañueco a los 15 minutos de la primera reunión negociadora para tratar de formar un Gobierno ante la «mera mención de la palabra ‘corrupción».

«La mera mención de la palabra ‘corrupción’ ha hecho que el PP se levantara de la mesa. Que lo expliquen», indicó Tudanca quien, tras apuntar a la posibilidad de que esta decisión estuviese tomada antes de la reunión, por lo que acusó a los populares de haber «dinamitado» el encuentro.

Luis Tudanca se ha mostrado convencido de que el PP tiene decidido desde el primer día que va a gobernar con VOX, con los que cree que también ha pactado la conformación de la Mesa de las Cortes. Un pacto con el partido de Santiago Abascal que podría llegar con la salida del PP de Pablo Casado y Teodoro García Egea, quienes no veían oportuno dicho acuerdo.

Por su parte, el líder del PPCyL ha pedido a Tudanca que «asuma su derrota» para que ambas fuerzas puedan sentarse a dialogar y ha lamentado los «rechazos, evasivas o silencios» recibidos por parte de los socialistas en la reunión celebrada.

«Que el PSOE asuma que quien ha ganado en Castilla y León ha sido el PP. Tudanca no ha asumido su derrota, es lo primero que tiene que hacer para poder sentarnos», ha subrayado Fernández Mañueco, quien ha criticado que ante los diversos propuestos por la delegación popular, los socialistas se han limitado a «habar de un ayuntamiento no sé dónde, de la comunidad autónoma de no sé cuál, de esta fuerza política, de otra fuerza política», algo que ha tachado de «maniobras de distracción» y «excusas».