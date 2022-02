Y… puñetazo en la mesa de Ayuso contra las televisiones por el acoso a menores de su familia

Isabel Díaz Ayuso denunció que la campaña de acoso en su contra ya está llegando muy lejos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid dio un puñetazo en la mesa al publicar un tuit donde pedía a las cadenas de televisión que no graben en el colegio de sus sobrinas. A lo que agregó: “El acoso no puede llegar tan lejos”.

Pido a las televisiones que no graben en el colegio de mis sobrinas. El acoso no puede llegar tan lejos.

No es secreto para nadie el gran cariño que tiene la presidenta autonómica a sus tres sobrinos (Valentina, la pequeña de 3 años; Lola de 6 años y Juan de 16 «que es un ser especial»), sobre quienes habló durante la campaña electoral del 4-M.

«La mediana me da unos besos que me llenan de energía. La pequeña aún no sabe a qué me dedico pero, cuando me ve en la tele, le dice a sus padres ‘¡la tía!’. Me encanta pasar tiempo con mi familia y con mis amigos del pueblo y la facultad porque es cómo volver al principio», afirmó antes de arrasar en las elecciones autonómicas.