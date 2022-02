El gesto de Ayuso con los ucranianos vuelve a dejar en evidencia a Sánchez

Ya lo dice el clásico.

No es lo mismo predicar que dar trigo.

Lo primero, qué duda cabe, se le da a las mil maravillas a Pedro Sánchez.

El presidente socialcomunista es todo un experto en el marketing propagandístico.

El problema es que luego detrás de las promesas está el vacío más absoluto.

Y si no, que se lo digan a los palmeros, que aún están esperando los millones para paliar los daños provocados por el volcán de Cumbre Vieja.

En cambio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a dejar en evidencia al inquilino de La Moncloa con un nuevo gesto que estropea su impostada puesta en escena.

Porque Sánchez es de los que sale por las televisiones a anunciar apoyo a los ucranianos, aunque el presidente Zelenski ni le llame por teléfono.

Pero Ayuso no solo tira de anuncios, sino que los mismos van acompañados de realidades tangibles.

Y la última medida de la presidenta del Ejecutivo de la Puerta del Sol ha sido la de ofrecer el Hospital Enfermera Isabel Zendal para atender a aquellos ucranianos que hayan escapado del país hacia España y sufran cualquier tipo de enfermedad.

La ovación que la presidenta de la Comunidad de Madrid recibió ante este anuncio fue de órdago a la grande y, de paso, algunos internautas recordaron como mientras el Gobierno de Sánchez despilfarra y malgasta el dinero de todos los ciudadanos, Ayuso sí optimiza hasta la saciedad los recursos públicos:

Por lo menos hay alguien que demuestra que debe decir y hacer alguien con responsabilidades y no nos habla de Eurovisión.

No te preocupes, lo ofreces tú y no lo van a querer. Además no se pueden llevar un duro como hicieron durante toda la pandemia. Si fuera una chatarrería sin dirección conocida. Pagarían mucho.

