Macarena Olona (VOX) no deja pasar el comentario ‘machista’ de Teresa Rodríguez y la confronta en Twitter

Macarena Olona no deja pasar el comentario ‘machista’ de Teresa Rodríguez.

La diputada de VOX decidió confrontar a la portavoz de Adelante Andalucía por sus críticas al ver a Olona vestida probándose un vestido de flamenca, típico de la Feria de Abril en Andalucía y que previsiblemente lucirá para la ocasión.

En un visible temor al impacto electoral que puede tener su inminente ‘desembarco’ en la comunidad autónoma, la política de extrema izquierda indicó en su cuenta de Twitter.

“Las mujeres en Andalucía nos vestimos de flamenca para la feria. Macarena Olona se disfraza de flamenca, que no es lo mismo, para fingir ser lo que no es. Muy adecuado para los carnavales en los que estamos, Macarena”, atacó Rodríguez.

Si bien la diputada de VOX decidió inicialmente ‘no entrar al trapo’, no pudo dejar pasar el comentario ‘machista’ y le confrontó directamente en Twitter.

Las palabras de Teresa Rodríguez se le devolvieron como un boomerang a través de duras críticas y de troleos por parte de los usuarios de las redes sociales.

Uno de ellos fue el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, quien con ironía publicó: “La comunista Teresa Rodríguez dice que no le gusta como se viste Macarena Olona. Y es que las comunistas también sufren”.

Ante el aluvión de críticas, Teresa Rodríguez intentó justificar su ofensiva contra la diputada de VOX.

“Vale, por ser más clara, me refiero a que Macarena Olona nos está usurpando la identidad. No es malo ser de Alicante, vivir en Madrid y que tu partido te mande de cunera, no pasa nada, no eres la primera, pero está mal intentar engañar a la gente”.