Díaz Ayuso arrolla a Mónica García con una sola frase lapidaria

Volvía Isabel Díaz Ayuso al pleno de la Asamblea de Madrid este 10 de marzo de 2022, por primera vez después de aquel jueves convulso en el que dejó hecha un meme a Mónica García y después se fue a una rueda de prensa a despellejar a Pablo Casado en defensa propia.

En el pleno anterior, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ausentó por un viaje a Marsella, pero no pasa nada porque la oposición sigue erre que erre y tiene pinta de que va a agotar la legislatura preguntando por los contratos del hermano -cuando ya están en manos de la Fiscalía- en lugar de por los problemas de los madrileños.

Así que no fue menos en esta ocasión: pistolera, médico y madre, Mónica García, se lanzó al cuello de Díaz Ayuso tratando de sonrojar a la presidenta con el asunto de su hermano, pero fue la del PP la que destrozó a la expodemita de Más Madrid en apenas una frase brutal.

«Señora Ayuso, ¿considera que ha dado todas las explicaciones necesarias con respecto del contrato de su hermano?»

Y vino la colosal respuesta:

Se refirió entonces Ayuso a un asunto turbio de hace más de un año, según el que la portavoz de la oposición habría cobrado durante varios meses un doble sueldo de forma íntegra, del hospital y de la Asamblea de Madrid, cuando es algo que no se permite, hasta que la pillaron…

Ese fue el primer intercambio de golpes rápidos en la pregunta y respuesta concisas, y después llegaría la ampliación en las réplicas.

Mónica García insistía, bastante pesada como ella es:

«No se pongan nerviosos, hoy su hermano está citado a declarar y el que ha tenido que dimitir es su presidente de partido… No me extraña que en todos estos meses venga usted aquí altiva e insultando; cuando más altiva viene, más tiene que esconder y menos que ofrecer a los madrileños».

Y la respuesta de Ayuso para que se enmarque García:

«Es usted la que está demostrando una actitud a la desesperada, ansiosa y fuera de control. Mire, usted ha cobrado del contribuyente 13.000 euros de manera indebida, ha escondido propiedades en su declaración de vienes, se inventó en su currículum un doctorado inexistente, se ha inventado agresiones para intentar deslegitimar a este gobierno… Yo le reté y sigo haciéndolo, que me demuestre que yo he tenido algo que ver en alguno de los contratos, porque si no la que va a tener que dimitir es usted».