Manuela Carmena y Risto se alían para desprestigiar a Ayuso: “Es simpática, pero antidemocrática”

Manuela Carmena y Risto Mejide se aliaron para buscar desprestigiar a Isabel Díaz Ayuso en el ‘Todo es Mentira’ de este 10 de marzo.

La exalcaldesa de Madrid, que fue a promocionar su libro, aprovechó para lanzar piedras contra la presidenta autonómica, pero esquivando cualquier afirmación que pudiese ser incómoda para Podemos por su rechazo a enviar armas a Ucrania.

Todo comenzó cuando, sin venir a cuento, Risto le preguntó directamente su opinión de Ayuso, algo que no hizo con ningún político más.

“Me parece una persona simpática”, respondió Carmena. Sin embargo, el presentador no tardó en chincharle. “Oh, oh, eso es lo que se dice cuando alguien no te cae bien, que si es simpático o guapo…”.

La política de extrema izquierda indicó que también veía a Ayuso “como una persona que es natural, lejana a ese lenguaje de madera, crítico y frío que se usa en la política. Ella tiene un lenguaje más llano, de la calle. Me recuerda mucho a Esperanza Aguirre con su estilo vivaracho y próximo a la Pradera de San Isidro”.

Al ver que Risto le presionaba para decir algo negativo, tuvo que recular: “bueno, me he centrado en las cosas buenas, pero como política no me gusta”.

“No entiende la integración de la democracia, que es gobernar también para aquellos que no te han votado. Le veo una constante falta de respeto a los que no opinan como ella y eso es antidemocrático”, soltó Carmena, con la aprobación de Risto.

Sin embargo, la política de extrema izquierda rebajó de un golpe el tono cuando le tocó hablar de cómo Podemos exigió no enviar armas a Ucrania.

“Es lógico que pueda haber un debate. Pero no me gusta que se pierda tiempo peleando unos con otros. Si hay un planteamiento de toda la UE solicitando enviar armas, pues vamos con ellos y después habrá que ver qué más se puede hacer”.

Lejos de encara a Yolanda Díaz o Irene Montero, aprovechó para la promoción de su nueva sandez: el fin de la invasión a Ucrania a través del feminismo.

“Me deja perpleja que no haya mujeres en la mesa de negociación”, soltó Carmena para justificar que “el feminismo debe estar ahí. No solo para exigir la equiparación salarial”.

En este sentido, planteó combatir al ejército de Putin con “una gran manifestación con un millón de mujeres feministas que hagan una cadena hasta la misma frontera con Rusia y que esté encabezada por mujeres notables para que sean aceptadas para mediar en el conflicto”.

Una gran bomba de humo que busca desatar la polémica en un debate estéril y no en el apoyo de Podemos a los intereses del Kremlin. Un partido ‘amigo’ que rechaza apoyar con armamento a los ucranianos que luchan contra el ejército que bombardeó a un hospital materno-infantil y que, supuestamente, hicieron llorar a Carmena con esas imágenes.